Ay’da yaşam için uygun çukurlar keşfedildi

NASA tarafından finanse edilen araştırmacılardan oluşan bir ekip, Ay yüzeyinde, 18 derece civarında sıcaklıkta yaşam için uygun gizemli çukurlar keşfettiler.

Sozcu.com.tr

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Dünya dışında yaşam için uzay araştırmaları devam ederken NASA, Ay’da yaşama uygun sıcaklıkta çukurlar bulduğunu duyurdu. Çukurlar, Ay yüzeyindeki sıcaklıkların +120 derece ile -140 derece arasında değiştiği dikkate alındığında, gelecekteki astronotların barınması için son derece uygun olabilir.

Çukurlar ayrıca gelecekte buralara yerleşenleri meteor yağmurlarından ve Güneş’in yayacağı radyasyondan da koruyabilir.

Los Angeles California Üniversitesi’nde gezegen bilimi doktora öğrencisi ve Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan makalenin baş yazarı Tyler Horvath, yaptığı açıklamda, “200’den fazla çukurun yaklaşık 16’sı muhtemelen çökmüş lav tüpleri” dedi.

YAŞAM İÇİN UYGUN OLABİLİR

Horvath ve meslektaşları, 2009’dan beri Ay yüzeyinin termal görüntüleri de dahil olmak üzere ayrıntılı ölçümlerini yapan NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) tarafından toplanan verileri kullandı.

Bilim insanları, bu uygun sıcaklıktaki mağaraların gelecekteki yerleşimciler için mükemmel bir barınak görevi görebileceğini belirtiyor.

Avrupa Uzay Ajansı, uzaktan kumandalı araçların gönderilmesinden mürettebatlı görevlere kadar Ay’ın yeraltındaki sırlarını ortaya çıkarmanın yollarını araştırıyor.

Çalışmanın yazarlarından David Paige yaptığı açıklamada, “İnsanlar mağaralarda yaşayarak evrimleştiler ve Ay’da da mağaralara dönebiliriz” dedi.

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