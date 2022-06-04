Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyor

Bilim insanları, bilgisayar faresinin hareket ettirme biçiminin kişilikle ilgili ipuçları verebileceğini ortaya çıkardı.

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Herkesin bilgisayar faresini hemen hemen aynı şekilde hareket ettirdiği düşünülse de bilim insanları, küçük varyasyonları analiz ettiler ve insanların kişilikleri hakkında ipuçları taşıdığını ortaya çıkardılar.

Chicago Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, 791 kişiye bilgisayarlarında ufak bir görev verdi. Araştırmacılar; insanların bu görevi yerine getirirken bilgisayar faresinin hareket hızını, tıklamaları ve duraklamaları analiz ederek, katılımcıların farelerini nasıl kullandıklarını ölçen bir program yürüttüler.

Daha sonra onlara, psikologlar tarafından kullanılan standart bir kişilik testi verildi. Test; kişinin ne kadar vicdanlı, açık, dışa dönük, uyumlu ve nevrotik olduğunu değerlendiriyor.

Ekip, kişilik testi sonuçlarını fare kullanırken yapılan hareket kombinasyonları ile karşılaştırdığında bir bağlantı buldu. Bulguları Journal’da yayınlayan baş araştırmacı Dr Kimberly Meidenbauer şu değerlendirmeyi yaptı:

“Daha az gereksiz tıklama, daha yavaş fare hareketleri ile bilgisayar kullanan kişilerin daha yüksek uyumluluk, vicdan, açıklık ve düşük nevrotiklik ile bağlantılı olduğu görüldü.”

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