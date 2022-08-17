Bilim dünyasında tartışma yaratan proje: Yıllar önce nesli tükenen Tazmanya Kaplanı’nı geri döndürecekler

Yaklaşık 100 yıl önce nesli tükenen Tazmanya Kaplanı'nı yeniden canlandırma planı bilim dünyasında tartışma yarattı. Araştırmacılar, kök hücre ve genom düzenleme teknolojisi sayesinde Tazmanya kaplanını 10 yıl içinde yeniden hayata döndürmeyi amaçlıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avustralya ve ABD'de bilim insanları, yaklaşık 100 yıl önce nesli tükenen Tazmanya Kaplanı'nı yeniden canlandırmayı planlıyor.

Araştırmacılar, son olarak 1930'larda görülen hayvanın kök hücre ve genom düzenleme teknolojisi sayesinde 10 yıl içinde yeniden hayata dönebileceğini açıkladı. Benzer bir hayvanın kök hücrelerinden bir embriyo üretecek bilim insanları, daha sonra taşıyıcı hayvan aracılığıyla Tazmanya Kaplanı'nı geri getirmeye çalışacak.

Bilim insanları, daha önce Tazmanya Kaplanı’nın genomunu bir hayvanın kalıntıları sayesinde başarıyla sıralamıştı.

‘SADECE BİLİMKURGU FİLMLERİNDE OLUR’

Başarılı olması halinde proje nesli tükenmiş bir hayvanın yaşama geri döndüğü ilk örnek olacak ve bunun bilim dünyasında birçok atılımın önünü açması bekleniyor.

Öte yandan milyonlarca dolarlık proje, bilim dünyasında tartışma yarattı. Bazı araştırmacılar türü yok olmuş bir hayvanın geri dönüşünün sadece bilimkurgu filmlerinde olabileceğini savundu.

Köpeği andıran suratı ve vücudundaki çizgilerle dikkat çeken Tazmanya Kaplanı’nın nesli aşırı avlanma nedeniyle tükenmişti. Son hayvan da 1936 yılında Avustralya'daki hayvanat bahçesinde ölmüştü.

İlginizi Çekebilir Bilim insanlarından telefonu şarj etmek için yeni yöntem: Giysiler pile dönüştü