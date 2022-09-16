Bilim insanından şaşırtıcı iddia: Uzaylıları keşfetmeye 25 yıl kaldı

Dünya dışı varlıklar konusunda araştırmalar devam ederken şaşırtıcı bir iddia geliyor. İsviçreli bilim insanı, uzaylıları keşfetmeye yaklaşık 25 yıl kaldığını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Uzay araştırmaları devam ederken bilim dünyasında uzaylılarla ilgili yeni bir iddia geldi. İsviçreli bilim insanı Dr Sasha Quanz sadece 25 yıl sonra dünya dışı varlıklarla tanışılacağını söylüyor.

Dr Quanz, şu anda bilinen 5.000 ötegezegen olduğunu ve her gün daha fazlasının keşfedildiğine dikkat çekerken bunlardan düzinelercesinin de tıpkı dünya gibi yaşanabilir olacağı ihtimali üzerinde duruyor.

Quanz, James Webb Teleskobu’nun uzayla ilgili bilgiler verse de hâlâ küçük ötegezegenleri yakalayacak kadar güçlü olmadığını belirtiyor. Ancak Webb de gezegenleri veya uzayda yaşam bulmak için inşa edilmedi; asıl amacı eski ve uzak yıldızları incelemek.

Yine de Quanz, Webb ile keşfedilecek uzayda yaşam olduğuna dair küçük moleküllerin bile bir çığır açabileceğine inanıyor.

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