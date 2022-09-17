Bilim insanları acısız ve kansız dövme aleti yaptı

Son yılların moda akımlarından dövme ile ilgili dikkat çekici bir gelişme bilim dünyasında yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

ABD’nin saygın üniversitelerinden Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde görevli bilim insanları, acısız ve kan akıtmadan dövme yapabilmenin yolunun bulunduğunu duyurdu. Geliştirilen teknikte mikroiğneler kullanıldığı belirtilirken gelişmiş tasarım sayesinde acı duyulmadığı ve herhangi bir kanama da olmadığı belirtildi.

Bilim insanları bu sistemin kozmetik ve medikal bakımın yanı sıra dövme yapılırken de kullanılabileceğini söyledi. Araştırmayı ve teknolojiyi geliştiren isimlerden olan Profesör Mark Prausnitz, “Tıbbi dövmelere erişimi artırmanın yanı sıra kozmetik dövme yapımını da kolaylaştırabileceğine inanıyoruz. Birçok insan dövme yaptırmayı seviyor fakat bazıları da canının yanmasını istemiyor” dedi.

Prausnitz ve bilim insanları aşı geliştirmek için mikroiğneler üzerinde çalışırken bunların dövme yapımında da kullanılabileceğini fark ettiklerini söyledi.

Genelde cilde dakikada 50 ile 3.000 vuruş yaparak gerçekleşen dövmelerin bu sistem ile daha acısız ve daha hızlı olmasının beklendiği de kayıtlara geçti. Geliştirilen sistemde her bir desen için özel bir şablon oluşturuluyor ve iğneler bu şablona yansıtılarak bedene kazınabiliyor. Bu desenlerin herhangi bir şekilde, büyüklükte ve renkte olabileceği de belirtildi.

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