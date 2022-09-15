Bilim insanları şimdi de robotlara doğru zamanda gülmeyi öğretmeye çalışıyor

Araştırma ekibi, robotlara doğru zamanda gülmeyi öğreterek insanlar ve yapay zeka sistemleri arasındaki doğal konuşmaları iyileştirmeyi umuyor.

Sozcu.com.tr

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Bilim dünyası, yapay zeka sistemlerini geliştirirken, robotlar ve insanlar arasındaki etkileşim de gün geçtikçe artıyor. Bu etkileşimin daha doğal gelişmesi için araştırmacılar yeni çalışmalar yapmaya devam ediyor ve robotların, doğru zamanda doğru şekilde gülmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Erica adlı robotun arkasındaki ekip, insanlarla yapay zeka sistemleri arasındaki doğal konuşmaların iyileştirebileceğini söylüyor.

Kyoto Üniversitesi’nden Dr Koji Inoue, yapılan araştırmayı; “Konuşma tabanlı yapay zekanın önemli işlevlerinden birinin empati olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bir robotun kullanıcılarla empati kurmasının yolunun onların kahkahalarını paylaşmak olduğuna karar verdik” diye açıklıyor.

SİSTEME KAHKAHA ÇEŞİTLERİ YÜKLENDİ

Diyalog verilerine solo kahkahalar, sosyal kahkahalar ve neşeli kahkahalar için açıklamalar eklendi. Bu veriler daha sonra gülüp gülmeyeceğine karar vermek ve uygun türü seçmek için bir makine öğrenme sistemini eğitmek için kullanıldı. Algoritma da ses dosyalarına dayanarak, sosyal kahkahaların ve neşeli kahkahaların temel özelliklerini, bunları uygun durumlarda yansıtmak amacıyla öğrendi.

Inoue çalışmayı şu sözlerle açıkladı: “Bu çalışmadaki en büyük zorluğumuz, paylaşılan kahkahaların gerçek durumlarını belirlemekti. Bu, hiç kolay değil; çünkü bildiğiniz gibi, kahkahaların çoğu aslında hiç paylaşılmıyor. Analizimiz için tam olarak hangi kahkahaları kullanabileceğimizi dikkatlice sınıflandırmamız gerekiyordu.”

FARKLI KARAKTERDE ROBOTLAR YARATILABİLİR

Ekip, kahkahaların kendi farklı karakterleri olan robotlar yaratmaya yardımcı olabileceğini belirtti.

Oxford İnternet Enstitüsü’nden Prof Sandra Wachter ise çalışmayı şu sözlerle yorumladı: “Bir robot veya algoritma sizi asla anlayamayacaktır. Sizi tanımıyor, sizi anlamıyor ve kahkahanın anlamını anlamıyor. Duyarlı değiller ama neler olup bittiğini anladıklarına sizi inandırmakta çok başarılı olabilirler.”

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