Bilim insanları uyardı: Kıyamet Buzulu hızla eriyor

Bilim insanları buzulların erimesiyle ilgili kırmızı alarm veriyor. Araştırmacılar, Antarktika'nın Kıyamet Buzulu 5.500 yıl içinde hızlı bir şekilde eridi. Erimenin, küresel deniz seviyesini 3,4 metreye kadar yükseltebileceği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Küresel deniz seviyelerini yükseltme potansiyeline sahip olan Antarktika’daki Thwaites Buzulu, Kıyamet Buzulu olarak anılıyor. Yeni bir araştırmaya göre Kıyamet Buzulu, hızla eriyor.

Maine Üniversitesi’nden ve British Antarctic Survey’den araştırmacılar, buz kaybını ölçmenin dolaylı bir yolu olan yerel deniz seviyesindeki değişim oranını ölçtüler. Ölçümleri, buzulun son 5.500 yılda görülmemiş bir oranda eridiğini gösteriyor.

Çalışmanın yazarlarından Dr Dylan Rood, “Bu hassas buzullar son birkaç bin yılda nispeten istikrarlı olmalarına rağmen, şu anki erime oranları hızlanıyor ve küresel deniz seviyesini yükseltiyor” dedi.

Batı Antarktika Buz Levhası, Thwaites ve Pine Island buzullarına ev sahipliği yapıyor ve artan küresel sıcaklıklar için inceleniyor. Thwaites buzulu şu anda 192.000 kilometrekare; yani Büyük Britanya ile aynı büyüklükte. 162.300 kilometrekare olan Pine Island buzulu da Florida ile aynı büyüklükte.

İki buzul da birlikte eridikçe küresel deniz seviyesinde muazzam yükselmelere neden olma potansiyeline sahip. Ekip, yeni çalışmalarında, bu iki buzulun ne kadar hızlı inceldiğini ölçmek için yola çıktı. Ekip, Antarktika sahillerindeki deniz kabuklarını ve penguen kemiklerini inceledi ve deniz seviyesinin üzerinde ne kadar zamandır oturduklarını tahmin etmek için radyokarbon tarihleme kullandı.

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