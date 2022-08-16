Bilim insanlarından telefonu şarj etmek için yeni yöntem: Giysiler pile dönüştü

Alternatif enerji kaynakları için arayışlar devam ederken bilim insanları yeni bir yöntem geliştirdiler ve kıyafetleri güç kaynağına dönüştürdüler.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cep telefonu, giyilebilir cihazlar derken modern insanın en büyük sorunlarından biri de şarj sorunu oldu. Bilim insanları da bu ihtiyacı karşılamak için pratik çözümler aramaya devam ediyor.

Son olarak Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, kıyafetleri güç kaynağına dönüştürmenin bir yolunu keşfettiler.

İnsanların doğal olarak ürettiği enerjiyi kullanmanın ve dijital cihazları veya giyilebilir cihazları şarj etmek için elektrik yüklerine dönüştürmenin bir yolunu buldular. Sonuçta da enerji üretebilen bir kumaş parçası geliştirdiler.

Geliştirilen bu özel kumaş, üzerine etki eden strese tepki veren bir polimer. İnsan derisi ile sürtünmesi halinde stresi elektriğe dönüştürebiliyor. Kumaşın dayanıklılığını test etmek için tekrar tekrar yıkanıp oynandı ve beş aya kadar çalıştığı görüldü.

Deneylerde prototipin, metrekare başına 2,34 watt elektrik üreterek dijital cihazları ve giyilebilir cihazları gün boyunca canlı tutmayı başardığı gözlemlendi.

İlginizi Çekebilir Doktorlar 3D baskı sayesinde bir bebeğin hayatını kurtardı