Bill Gates, Bitcoin ve NFT’leri hedef aldı

Bill Gates, hiçbir zaman kripto para birimlerinin veya NFT'lerin hayranı olmadığını, kripto ve NFT sektörünün "büyük aptal teorisine dayalı" olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Bu hafta katıldığı iklim konferansında Bitcoin ve NFT dünyasıyla ilgili açıklamalar yapan Bill Gates, sektöre olan mesafeli duruşunu yeniden dile getirdi. Gates alaycı bir tavırla, “Açıkçası, maymunların pahalı dijital görüntüleri dünyayı son derece iyileştirecek ve bu çok inanılmaz” dedi.

Gates, sözlerine şu şekilde devam etti: “Birinin bunun için olduğundan daha fazla ödeyeceğine dair bir tür aptal teorisine dayanan yüzde 100 bir varlık sınıfına sahip olmak…Ve bu anonimliğin kalbinde vergilendirmeden veya herhangi bir hükümet kuralından kaçınmak var.”

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