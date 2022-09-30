Bill Gates iklim krizi hakkında konuştu: “Gerçekçi bir çözüm değil”

İklim krizi gibi dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlara sık sık dikkat çeken ve çözümler için vakıflarında çalışmalar yapan Bill Gates, bu defa yaptığı açıklamalarla aktivistlerin tepkisini çekebilir. Çünkü Gates, insanlardan daha az tüketmelerini isteyerek iklim değişikliğinin asla çözülemeyeceğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Küresel iklim krizi dünyanın yaşadığı en ciddi sorunlardan biri. Sera gazı emisyonlarının serbest bırakılmasıyla bu sorun daha da büyüyor. Üstelik bu emisyonlar küresel ekonominin her sektöründen geliyor: Elektrik, üretim, ulaşım, tarım, endüstriyel süreçler…

Aktivistler de genellikle iklim değişikliğine potansiyel bir çözüm olarak daha az tüketmeyi savunuyorlar.

Bu fikir, 2015 yılında iklim teknolojisi ve inovasyonu için bir yatırım fonu olan Breakthrough Energy’i kuran ve 2021’de “İklim Felaketinden Nasıl Kaçınılacağı”nı yayınlayan Bill Gates’e göre pek de etkili olmayacak.

“BANA DAVA AÇABİLİRSİNİZ AMA BU ÖNERİ GERÇEKÇİ DEĞİL”

Milyarder teknoloji uzmanı, çoğu bireyin bireysel davranışlarını küresel bir sorunun çözümü için değiştirmeyeceğini söylüyor: ”İnsanlara et yemeyi bırakmalarını ya da güzel bir eve sahip olmak istemeyi bırakmalarını söylemek ve temelde insan arzularını değiştirmeye yönelik davranmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Bunu söylediğim için bir dava açabilirsin. Ama bunun kesinlikle etkin bir rol oynamasının gerçekçi olduğunu sanmıyorum.”

Gates, sera gazı emisyonlarının azaltılmasının yeterli olmayacağını belirtirken, kendi sera gazı emisyonlarını telafi etmek için yılda 9 milyon dolar ödediğini söyledi.

Ayrıca Microsoft kurucusu, daha fazla miktarda sera gazı yayan bir teknoloji yerine temiz bir teknoloji seçmenin ek maliyeti anlamına gelen “yeşil prim”e dikkat çekti. Gates’e göre, iklim değişikliğinde anlamlı bir değişiklik yapmak için, yeşil primin ekonominin tüm sektörlerinde yavaş yavaş azaltılması ve ardından ortadan kaldırılması gerekiyor.

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