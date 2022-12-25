Bill Gates ve J. K. Rowling’in de yararlandığı verimlilik artıran çalışma metotları

Sosyal medyanın insan hayatında gün geçtikçe artan varlığıyla, üretkenliği artırmak ve iş yükünü planlamak için kullanılan teknikler, çalışanlar arasında giderek daha popüler hale geliyor.

Sozcu.com.tr

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Bill Gates ve J. K. Rowling gibi dünyaca ünlü isimlerin de tercih ettiği bu yöntemler, yaklaşımlarında değişiklik gösterse de, her biri zamanı en iyi şekilde yöneterek hedeflenen sonuçları almaya öncelik veriyor.

Daily Mail’in haberine göre, popüler yöntemler arasında, Pomodoro Tekniği, Eisenhower Matrisi, Derin Çalışma ve Pareto İlkesi gibi farklı seçenekler yer alıyor.

İşte çalışırken konsantrasyon sağlamak için faydalanabileceğiniz o yöntemler…

DERİN ÇALIŞMA

İnsanların belirli bir süre boyunca tüm dikkat dağıtıcı şeyleri ortadan kaldırdığı yöntem, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates tarafından kullanıldı ve 1995 yılında Internet Explorer’ı piyasaya sürülmesini sağladı.

Sekiz hafta içinde yazılımın temel kodunu yazmıştı, dikkatini dağıtacak şeylerden kurtulmuş ve odaklanmaya öncelik vermişti.

Gates yılda hala iki kez ormandaki bir kulübede e-posta, telefon görüşmesi veya internet içermeyen “düşünme haftaları” yapıyor.



Dünyaca ünlü yazar J. K. Rowling de “Harry Potter ve Ölüm Yadigârları”nı yazarken derin çalışma metodunu kullandı. Harry Potter serisinin yedinci kitabını yazarken Edinburgh’da beş yıldızlı bir oteldeki bir süite yerleşti.

EISENHOWER MATRİSİ

Eisenhower Matrisi, insanların görevlerini dört farklı bloğa ayırmalarını tavsiye eder. Amerika Birleşik Devletleri’nin 34. Başkanı Dwight D. Eisenhower tarafından yaratılan bu metot zor kararlar almak için kullanıldı.

Matris, görevleri “acil ve önemli”, “acil ancak daha az önemli”, “önemli ancak daha az acil” ve “her ikisi de ne acil ne de önemli” olarak derecelendirir.



Birinci kategoriye girenler, “acil ancak daha az önemli” konular başkalarına devredilerek hemen tamamlanmalıdır. İnsanlar daha sonra, acil olmayan veya önemli olmayan kategorideki herhangi bir şeyi göz ardı etmeden önce, önemli ve daha az acil görevler için zaman ayırırlar.

ZAMAN ENGELLEME

Derin çalışma metodundan çıkan bu yöntem, insanların e-postaları kontrol etmek, daha büyük projeler üzerinde çalışmak ve gruplar halinde ilgili görevleri tamamlamak için belirli zamanlarda günlerini planlamasına dayanır.

Bu fikir, insanların önce tüm haftalarını gözden geçirmeleri, her gün bunları tamamlamak için zaman ayırmadan önce yapılması gereken temel görevleri belirlemeleri gerektiği fikrine dayanıyor.

Ayrıca, insanların her günün sonunda değerlendirme yapmasını ve tamamlanmamış işleri gözden geçirmesini ve önümüzdeki günlerde bunun için zaman bulmasını gerektirir. İnsanların dikkatleri dağılırsa önceden planladıkları zaman bloklarına dönerek günlerini takip edebilirler.

DİKKAT DAĞITMA LİSTESİ

Dikkat Dağıtma Listesi, kesintisiz çalışma süresi ilkeleri üzerinde çalışan basit bir tekniktir.

Bu metotta, yüksek odaklı bir görev üzerinde çalışırken kişinin yanında bir liste veya kağıt parçası olması gerekir. Akılda herhangi bir dikkat dağıtıcı unsur ortaya çıkar çıkmaz, bunlar daha sonra incelenebilmesi veya harekete geçilebilmesi için bir kağıda yazılmalıdır. Gerektiğinde dikkat dağınıklığının giderileceği sinyalini beyne iletir ve bir düşünce olarak yeniden ortaya çıkmasını engellemeye yardımcı olabilir.

POMODORO TEKNİĞİ

Bu teknik, 25 dakikalık aralıklarla çalışmayı, arada beş dakikalık kısa molalar vermeyi içerir. 1980’lerin sonunda Francesco Cirillo, çalışma düzeni hazırlamak için domates şeklinde bir mutfak zamanlayıcısı kullandığından yönteme İtalyanca domates anlamına gelen pomodoro’nun adını verdi.

Metot, insanların belirli bir kısa sürede daha fazlasını başarmasına ve ertelemeyi durdurmasına yardımcı olmayı amaçlar.

PARETO İLKESİ

80/20 kuralı olarak da bilinen Pareto İlkesi, sonuçların yüzde 80’inin nedenlerin yüzde 20’sinden kaynaklandığını belirtir.

Kişisel düzeyde uygulandığında, bir çalışan, veriminin büyük çoğunluğunun işte geçirdiği zamanın yüzde 20’sinden gelebileceğini görebilir, eğer bu süre etkin bir şekilde kullanılırsa.

İlke, İtalya’daki servet dağılımına ilişkin gözlemlere dayanmaktadır ve tüm iş planlarına uygulanamaz. Ancak duruma göre, insanlar zamanlarını ve çabalarını en iyi şekilde yönlendirebilirler.

EAT THAT FROG (YE O KURBAĞAYI)

Brian Tracy tarafından popüler hale getirilen bir ifade olan Eat That Frog, Mark Twain’den esinlendi.

Amerikalı yazar, “Sabah ilk iş canlı bir kurbağa yerseniz, günün geri kalanında başınıza daha kötü bir şey gelmez” derken insanların, kaçındıkları zor görevleri en başta yapmaları gerektiğini savunur.

KARİYER YEDEKLEME

Bu yöntem, verimliliği artırmaya yönelik bir teknik olmasa da çalışırken diğer iş seçeneklerini sıralama sürecine verilen isimdir.

İsmi, insanların bir ilişki içindeyken ayrılığın etkisini yumuşatmak için diğer ilişki seçeneklerini aktif tuttukları flört dünyasında yedeklemeye dayanır.



Aktif iş aramanın aksine, kariyer desteği diğer seçenekleri keşfetme, ağ kurma, gelecek hakkında düşünme ve geri çekilme seçenekleriyle ilgilidir.

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