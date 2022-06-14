BioNTech’in kurucuları Türeci ve Şahin, Covid-19’dan kazandıklarını nereye harcadıklarını açıkladı

Corona virüsü salgınına karşı Comirnaty isimli aşıyı geliştiren BioNTech'in Türk kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, İngiliz medyasına konuştu. Financial Times'a açıklama yapan Türeci ve Şahin, Türkiye'de de kullanılan corona virüsü aşısından elde ettikleri milyarlarca doları nasıl harcadıklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de de kullanılan corona virüsü aşısı Comirnaty ile birlikte milyarderler listesine giren ve dünyanın en zengin bilim insanlarından olan BioNTech’in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times’a konuştu. Çift, geliştirilen aşı sayesinde çok zengin olmalarına rağmen yaşam tarzlarını değiştirmediklerini açıkladı.

2008 yılında kurulan şirket sayesinde son dönemde şöhrete kavuştuklarını aktaran çift, buna rağmen vizyonlarının halen bilim olduğunu söyledi. Financial Times’a konuşan uzmanlar ve ekonomistler, BioNTech’in elde ettiği gelirin 19 milyar dolara ulaştığını ve bunun da artacağını söyleyerek, “Bu para hayat boyu yapılacak bütün girişim ve deneylere fon sağlayabilir” yorumunu yaptı.

Financial Times, “Bazı milyarderler servetleriyle gazete satın alır ya da uzaya gitme hayali kurar fakat Şahin ve Türeci’nin önceliği onkoloji. Şahin, her kanser hastasına özel ilaç geliştirmek istediğini itiraf etti” yorumuna yer verdi. Şirketin iki ilaç için çalışmalara devam ettiğini aktaran gazete, “Bunlardan biri pankreas kanseri diğeri de yumurtalık kanseri ile ilgili” ifadesine yer verdi.

Konuyla ilgili konuşan Şahin, “Biz, her bir hastayı kurtaracak teknolojiler geliştirme fikrini takip ediyoruz. Çünkü her hasta farklı ve onlar için raftan sıradan bir ilaç alamazsınız” dedi. BioNTech’in bu yılki AR-GE harcamasının iki kat artırılarak 1.5 milyar euroya çıkarıldığını aktaran Şahin ve Türeci, mRNA teknolojisinin hücre tedavisi, antikor ve diğer bağışıklık sistemi hastalıklarına çözüm olabileceğini söylüyor.

Pandemiden önce BioNTech’in çok da bilinen bir şirket olmadığına dikkat çekilirken, yatırımcıların da o zaman şirkete uzak durduğu hatırlatıldı.

AKILLI TELEFON ÖRNEĞİNİ VERDİ

Uğur Şahin, mRNA teknolojisini ve yatırım stratejisini ise bir akıllı telefona benzetti. Aynı anda farklı teknolojilere yatırım yaptıklarını söyleyen Şahin, “Bir akıllı telefonu kullanırken daha çok özelliği olduğunu keşfettiğiniz gibi. Bunun sadece bir akıllı telefon olmadığını, hesap makinesi de olduğunu ve diğer özellikleri olduğunu da anladığınız zamanki gibi. Şu an geliştirdiğimiz güçlü platformlar sayesinde birçok hastalığa farklı çözümler sunabiliriz” ifadesini kullandı.

Financial Times, BioNTech’in 19 milyar dolarlık varlığının Moderna’nın 16 milyar dolarını geçtiğini ve Avrupa’nın ünlü ilaç şirketleri GlaxoSmithKline, AstraZeneca ve Novartis’e yaklaştığını da hatırlattı.

Özlem Türeci ise yeni tedavi yöntemleriyle ilgili yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Türeci, denetleyici kuruluşların yavaş hareket ettiğini dile getirirken, “Geliştirdiğimiz tedavi yöntemleriyle ilgili sorun şu, ne zaman yeni bir alana giriş yapsak, bunun onaylanması, piyasaya çıkarılması ve kullanılması için geçen süre birkaç yılı bulabiliyor ve o zamanda da bu teknoloji eskimi oluyor” dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ AŞISI YOK

Öte yandan Uğur Şahin, bazı hissedarların son dönemde hızla yayılan maymun çiçeği hastalığıyla ilgili talepleri olduğunu da söyledi.

Şahin, maymun çiçeği hastalığı için bir aşı geliştirilmesi umuduyla şirketin hisselerinin artmasından duyduğu şaşkınlığı dile getirdi. Şahin, “BioNTech henüz yayılan bu hastalık ile ilgili bir aşı geliştirmeye başlamadı. Biz kendimizi hazırlıyoruz fakat henüz küresel bir salgın halini almadı” dedi.