Birbirine benzeyen insanları incelediler: Çarpıcı sonuç

İspanya'da yapılan bir araştırma, birbirine benzeyen insanların davranışları ile ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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İspanya’nın popüler kentlerinden Barcelona’da yapılan bir araştırma, birbirine benzeyen insanların davranışları ve alışkanlıkları ile ilgili ilgi çekici sonuçlar ortaya çıkardı.

1999 yılından beri birbirine benzeyen ama akraba olmayan bireylerin fotoğraflarını çekerek toplayan Kanadalı sanatçı François Brunelle’in çalışmalarını inceleyen ve birbirine benzeyen insanlarla anket çalışması yapan Josep Carreras Lösemi Araştırmaları Enstitüsü, birbirine benzeyen 32 kişiyi inceledi. Üç farklı yüz tanıma algoritmasıyla birbirine benzediği kanıtlanan kişilerin yaşam tarzlarını ve düşünce tarzlarını inceleyen bilim insanlarının arşatırması Cell Reports isimli dergide yayınlandı.

Araştırma sonucunda birbirine benzeyen insanların alışkanlıklarının ve davranış şekillerinin de birbirine benzediği ortaya çıktı. Bilim insanları, “Yüz hatları birbirine benzeyen insanların ya ikisi de sigara içiyor ya da ikisi de sigara içmiyor. Bu kişilerin eğitim seviyelerinin de benzer seviyede olduğu görüldü. Bu kişilerin boy ve kilolarının da birbirine yakın olduğu tespit edildi” açıklamasını yaptı.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Manel Esteller, İngiliz The Times gazetesine konuşarak araştırmanın detaylarını paylaştı. Esteller, “Birbirine benzeyen bireyler ya sağlak ya da solak oluyor. Her ikisinde de alerji, astım ya da göz sorunları olabiliyor. Bu kişilerin spordan hoşlanma ya da sporu sevmeme alışkanlıkları da birbirine benziyor” dedi.

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