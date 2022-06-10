Birleşik Krallık, Apple ve Google’a soruşturma başlatmaya hazırlanıyor

Apple ve Google, mobil tarayıcı hakimiyeti konusunda İngiltere soruşturmasıyla karşı karşıya. Birleşik Krallık rekabet düzenleyicisi, bir yıl süren ve iki şirketin pazarda ezici olduğunu tespit eden çalışmanın ardından, Apple ve Google'ın telefon tarayıcıları ve bulut oyunlarındaki pazar gücü hakkında bir soruşturma planlıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rekabet ve Piyasa Otoritesi, Google ve Apple’ın cep telefonu sistemlerindeki hakimiyetiyle mücadele etmek için geniş yetkiler verecek bir piyasa araştırması başlatma konusunda danışmanlık yapıyor.

Hareket, Google’ın reklam teknolojisindeki hakimiyetini kötüye kullanma potansiyeline ilişkin bir soruşturma da dahil olmak üzere, son soruşturmaların ardından geldi.

Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA) CEO’su Andrea Coscelli, insanların cep telefonlarını nasıl kullandıkları göz önüne alındığında Apple ve Google’ın tüm kartları elinde tuttuğunu söyledi:

“Hizmetlerinin ve ürünlerinin çoğu ne kadar iyi olursa olsun, mobil ekosistemleriyle rakiplerinin önüne geçip İngiliz teknoloji sektörünü geride bırakarak seçenekleri sınırlandırıyorlar.”

REKABETİ ZORLAŞTIRIYORLAR

CMA, Apple ve Google’ın mobil tarayıcılarda ve uygulama mağazalarında oyunun kurallarını tek taraflı olarak belirlediğini ve rakiplerin rekabet etmesini zorlaştırdığını belirtti.

Ayrıca CMA, uygulama mağazası kuralları nedeniyle Google’a karşı yaptırım eylemi başlattı. Bu, uygulama geliştiricilerinin içerik için kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma’yı kullanarak ödeme yapması gerektiği anlamına geliyor. CMA, İngiltere rekabet kurallarının ihlali nedeniyle şirketlere cirolarının yüzde 10’una kadar para cezası verebilir.

CMA, nihai raporunda, Apple ve Google’ın kullanıcıları ve web geliştiricilerini yenilik ve seçimden mahrum ettiğini belirterek, Apple’ın cihazlarında rakip uygulama mağazalarını yasakladığını ve hizmetlere erişmenin diğer yollarını engellediğini belirtti.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDEN İTİRAZ

Apple yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Raporda ulaşılan ve inovasyon, gizlilik ve kullanıcı performansına yaptığımız yatırımları görmezden gelen sonuca katılmıyoruz. Bunların tümü, kullanıcıların neden iPhone ve iPad’i sevdiğini açıklayan şeyler.”

Google ise şunları söyledi: “Android telefonlar, insanlara ve işletmelere diğer tüm mobil platformlardan daha fazla seçenek sunuyor. Google Play, yalnızca Birleşik Krallık’ta çeyrek milyon işi destekleyen küresel işletmeler oluşturulmasına yardımcı olan milyonlarca uygulamanın çıkış noktası oldu.”

Google da Apple da CMA ile görüşmelere devam edeceklerini söyledi.

İlginizi Çekebilir Apple'ın ikonik sloganı tehlikede: Diğer şirketler de kullanabilir

İlginizi Çekebilir Google, medya kuruluşlarına para verme kararı aldı