Bomba iddia: Elon Musk, Google’ın kurucularından Sergey Brin’in eşiyle aşk yaşadı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a konuşan bazı kaynaklar, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın Google'ın kurucu ortaklarından Sergey Brin'in eşiyle aşk yaşadığını ve bu yüzden boşandıklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji dünyasını sarsan bir iddia ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’dan geldi… Gazeteye konuşan bazı kaynaklar, aralarından su sızmayan Elon Musk ile Sergey Brin’in arasındaki dostluğun sona erdiğini söyledi.

Bunun sebebi olarak ise Musk’ın Brin’in eşi Nicole Shanahan ile ilişki yaşaması… Bu yılın başında boşanma kararı alan Brin ve Shanahan’ın arasını genç kadının Musk ile ilişki yaşadığını söyleyen bazı kaynaklar bu sebeple ikisinin arasının açıldığını kaydetti.

240 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk ile 95 milyar dolarlık serveti olan ve dünyanın en zengin 8’inci insanı olan Brin arasındaki yakın ilişki 2008’de başlamıştı.

Brin, 2008’deki ekonomik krizde zorlanan ve Tesla’nın üretim sürecinde sıkıntı yaşayan Elon Musk’a 500 bin dolar vermişti. 2015 yılında ise Musk, Brin’e üst düzey bir Tesla araç hediye etmişti.

İlişkinin ortaya çıkmasından sonra Brin, Musk’ın şirketlerine yaptığı kişisel yatırımları geri çekme kararı alırken, bu yatırımların boyutu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.