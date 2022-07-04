Çin’de Komünist Parti üyelerinin ‘aklını okuyan’ yapay zeka geliştirildi

Dünyanın en büyük siyasi partilerinden yaklaşık 97 milyon üyeli Çin Komünist Partisi’nde üyelerin duygularını takip ederek partiye bağlıklarını izleyen bir yapay zeka sistemi geliştirildiği haberi tepkiye yol açtı.

Sozcu.com.tr

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Çin'de araştırmacılar, iktidardaki Komünist Parti üyelerinin “aklını okuyabilen” bir yapay zeka geliştirdiklerini belirtti.

İngiliz The Times gazetesinin aktardığı habere göre Hefei Ulusal Bilim Merkezi, geliştirdikleri yapay zekanın bir Komünist Parti üyesinin yüz ifadelerini ve beyin dalgalarını takip ederek partiye bağlılığını ve siyasi eğitime yatkınlık düzeyini belirleyebildiğini kaydetti.

‘ÇİN İÇİN BİLE ÇOK FAZLA’

Araştırmaya katılan Çin Komünist Partisi üyesi 43 kişi, parti eğitimi sırasında yapay zekayla takip edildi. Sistemin incelenen kişilerin partinin politikalarıyla ilgili duygularının tespit edilmesini sağladığı belirtildi.

Öte yandan konuyla ilgili Çin basınında yayınlanan haberin tepkilerin ardından kısa sürede ortadan kaybolması soru işaretlerine yol açtı. Birçok kişi, devlet denetiminin güçlü olduğu Çin gibi bir ülkede bile kişilerin bu şekilde takip edilmesinin “sınırı aştığı” yorumu yaptı.

Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri olan Şi Cinping yönetiminde ülkede son yıllarda Marksizm eğitimi okullarda ağırlığını artırırken Komünist Parti içinde de partiye bağlılığı artıracak ideolojik eğitimlere öncelik veriliyor. 97 milyon üyeli partide üyelerin parti eğitimi kapsamında puan kazandıkları bir uygulama da bulunuyor.

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