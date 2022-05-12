Çin Nobel kazananlara ev verecek: Aziz Sancar’ın kazandığı kategori gözde

Üst düzey yetenekleri ve bilim insanlarını ülkeye çekmeye çalışan Çin'den yeni bir hamle geldi. Nobel'de belli kategorilerde ödüle layık görülen bilim insanlarına milyonlarca dolarlık ev yardımı yapılması kararlaştırıldı. Özellikle Profesör Doktor Aziz Sancar'ın kazandığı kategoriye en yüksek desteğin verileceği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde inovasyon ve yeni teknolojiler üzerine yatırım yapmaya karar veren Çin’den dikkat çekici bir hamle geldi.

Yeni ve başarılı yetenekleri ülkeye çekmek isteyen Çin’in sahil kenti Wuxi, alınan yeni bir kararı kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada Wuxi’de almak isteyen Nobel Ödülü sahiplerine 1.48 milyon dolarlık devlet desteği verileceği belirtildi.

Son dönemde başta yazılım ve teknoloji konusunda birçok devlet desteğini açıklayan Çin’de üniversite mezunlarını ülkede tutmak için vergi indirimi verilmişti.

Wuxi’deki iki bölgede Nobel Ödülü kazananların alacakları evlerde devlet desteği uygulanacağı belirtildi. Fizik ve Kimya kategorilerinde ödül kazananların “A Kategorisi”ne girdiklerini açıklayan yetkililer minimum 443 bin dolar maksimum ise 1.48 milyon dolarlık (yaklaşık 3 milyon ile 10 milyon Yuan) yardım yapılacağını duyurdu.

Türk bilim insanı Aziz Sancar’ın da ödül kazandığı kimya alanına verilecek desteğin en yüksek seviyede olduğu da belirtildi. Bu durumda halen ABD’de yaşayan Sancar, Çin’in Wuxi kentine taşınmak isterse devlet desteğinden faydalanabilecek.

Bölgede 90 metrekarelik evlerin ortalama fiyatı ise 1.28 milyon Yuan olurken, verilen devlet desteğinin ise çok yüksek olduğuna vurgu yapıldı.

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