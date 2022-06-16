Çin’in dev teleskobu uzaylıların varlığını mı tespit etti?

Çin, uzaylıların varlığını kanıtlayabilecek "şüpheli" sinyaller tespit etti.

Sozcu.com.tr

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Çin’in Sky Eye isimli teleskobu 2020’den beri derin uzayı izliyor ve devasa alıcılarının artık evrenin farklı noktalarından son derece hassas frekanslar aldığı bildiriliyor.

Dünyanın en büyük radyo teleskobu, uzayın derinliklerinden gelen ve uzaylı yaşamın kanıtı olabilecek “şüpheli” sesler tespit etti.

Daily Star’da yer alan habere göre, 500 metrelik devasa bir Diyaframlı Küresel Teleskop olan Sky Eye, yalnızca 2020’de çalışmaya başladı, ancak şimdiden Dünya’nın dışından üç sinyal bildirdi.

ABD Pentagon’un kısa süre önce bir soruşturma başlatmasıyla dünya çapındaki hükümetler uzaylı ve UFO raporlarını ciddiye almaya başlayınca, Çin de üç yıl önce resmen dünya dışı yaşam aramaya başladığını duyurdu.

TELESKOP İÇİN 65 KİŞİLİK BİR KÖY YIKILDI

Milyonlarca poundluk planın arkasındaki baş bilim insanı Profesör Zhang Tongjie, “birkaç dar bantlı elektromanyetik sinyal” aldıklarını söyledi.

Çin devlet destekli haber kuruluşu Science and Technology Daily, bilinmeyen bir nedenden ötürü bulgularını hızla kaldırdı.



Sky Eye, yaklaşık 30 futbol sahası büyüklüğünde ve uzayda 11 milyar ışıkyılı kadar bir mesafeyi görme yeteneğine sahip.

Projenin o kadar geniş bir alana ihtiyacı vardı ki, 65 kişilik bir köyü yıkmak zorunda kaldılar. Hükümet yetkilileri ayrıca yakınlardaki köylerdeki 9000 yerliyi teleskoplarının etrafında üç mil yarıçapa sahip olabilmeleri için uzaklaştırdı.

Uzmanlar, projenin insan ırkının uzaylıların varlığına dair kanıt bulmak için sahip olduğu en iyi şans olabileceğini söylüyor.

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