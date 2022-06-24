Çin’in düşen karbon emisyonları ekonomik açıdan alarm veriyor

Çin'deki karbon emisyonları, devam eden Covid-19 karantinaları nedeniyle, pandemi sırasında olduğundan daha düşük. Bu da yaklaşan büyük bir ekonomik durgunluğa işaret ediyor.

Sozcu.com.tr

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Çin’deki karbondioksit emisyonları, ülke genelinde devam eden karantinaların ardından Covid-19 pandemisi sırasında ölçülenlerden daha düşük olarak ölçüldü.

Sera gazlarını izlemek için uyduları kullanan iklim veri şirketi Kayrros’a göre, karbon emisyonlarının son durgunluktan önce, Mart 2020’dekine yakın düştüğü görüldü. Mart 2020 de tüm dünyada Covid-19 karantinalarının başladığı tarihe tekabül ediyor.



Kayrros, yüksek enerji fiyatlarının ülkelerin ekonomilerini büyütmesini engellediğini söyledi.

Kayrros’un kurucu ortağı ve baş analisti Antoine Halff, “Emisyonlardaki herhangi bir düşüş iklim için iyi bir haber, ancak bu, yenilenebilir bir enerji sistemine doğru kalıcı bir hareketten ziyade ekonomik acı nedeniyle oluyor” dedi.

KARANTİNAYA HEMEN DÖNÜŞ KÖTÜ ETKİLEDİ

Ülke corona virüsüne karşı zafer ilan etmiş ve iki ay sonra tam karantinayı 1 Haziran’da sona erdirmiş olsa da, ülkenin en kalabalık kenti Şanghay, kısıtlamaların hafifletilmesinden bir gün sonra karantinaya geri döndü.

İklim firması, endüstriyel tesislerin ısı imzasını kullanıp CO2 çıktısını tahmin ederek endüstriyel tesislerin ısı işaretini belirledi.

Kayrros verileri, Çin’deki çimento üretiminin mevsimsel seviyelerin %30’un altına düştüğünü gösterdi, bu da ekonomik düşüşün bir başka göstergesi.

Hükümet devreye girmeden önce ekonomik çöküşün eşiğine gelen Çin’in en büyük ikinci emlak geliştiricisi Evergrande’nin teknik temerrüdü, Çin’in konut piyasasında ve inşaat sektöründe yavaşlamaya neden oldu.

Bununla birlikte, altyapı için hükümet teşviklerinin bir etkisi olabileceğini öne süren son verilerde Çin’de bir toparlanmanın başlangıcı var. Kömürle çalışan elektrik üretimi için Henan’daki ısı dalgası da elektrik üretimini destekliyor.