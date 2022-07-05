Çin’in en büyük veri sızıntısı: Bir milyar Çinli vatandaşın polis kaydı çalındı

Bilgisayar korsanları, ülke tarihinin en büyük siber güvenlik ihlalini gerçekleştirdi. Bir Şanghay polis veri tabanına sızan hackerlar, bir milyar Çinli vatandaşın verilerini çaldıklarını iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Çin, yaşanan veri sızıntısını konuşuyor. Bloomberg’in haberine göre; saldırıyı gerçekleştiren kişi veya grup, veri tabanından vatandaşların isimleri, adresleri, doğum yerleri, ulusal kimlikleri, telefon numaraları ve ceza davası bilgileri dahil 23 terabayttan fazla veri çaldı. Hackerlar adından da çaldıkları bu bilgiler için yaklaşık 200 bin dolar değerinde 10 bitcoin istedi.

Olaydan sonra sızıntı iddiasının doğruluğu ve gerçekleştiyse nasıl olabileceği ile ilgili hızla spekülasyonlar da ortaya çıktı. Kripto para borsası Binance’in kurucusu ve CEO’su Zhao Changpeng, bir Asya ülkesinden bir milyar yerleşik kaydın ihlalini tespit ettiğini ve o zamandan beri potansiyel olarak etkilenen kullanıcılar için doğrulama prosedürlerini artırdığını tweet’ledi.

Bilgisayar korsanının, 1995 yılına kadar uzanan suç raporlarını içeren verilerin bir örneğine ulaştığı belirtiliyor. Wall Street Journal da numaraları listelenen kişileri arayarak verilerin en azından bir kısmının doğruluğunu teyit ettiklerini bildirdi.

Bilgisayar korsanının polis veri tabanına nasıl sızdığı henüz belli değil, ancak veri tabanını barındırdığı söylenen Aliyun adlı bir Alibaba bulut bilişim şirketi aracılığıyla erişim sağladıkları yönünde spekülasyonlar var. Alibaba ise konuyu araştırdığını söyledi.

Sızıntının henüz kapsamı bilinmiyor. Ancak siber güvenlik uzmanları, bunu Çin tarihindeki en büyük siber güvenlik ihlali olarak niteliyor.

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