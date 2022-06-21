Çinli bilim insanları yaptı: Pornografik içerik izleyen erkeklerin aklını okuyacaklar

Çin'de bilim insanları cinsel içerikli film izleyen erkeklerin zihinlerini okuyabilen bir cihaz geliştirdi.

Sozcu.com.tr

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Çin’de şaşkınlık yaratan bir deneyin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı… Pekin’deki Jiao Tong Üniversitesi’nde görevli bilim insanları erkeklerin zihinlerini okuyabilen bir başlık tasarlandığını duyurdu.

İnceleme ve araştırmalara devam eden bilim insanları erkeklerin pornografik içeriklere baktığı ya da “yasaklı” görselleri gördüğü anları kaydeden ve beyin dalgalarıyla anlayabilen cihazın detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Beyin dalgalarını bir yapay zeka yazılımına aktaran bilim insanları böylelikle ne tür bir içeriğin izlendiğini anlayabiliyor.

İngiliz The Times gazetesi, “Pekin’de sayıları hızla artan sansür ordusu tarafından kullanılabilen bu cihaz ile internet üzerinden uygunsuz ve yasaklı içerikleri izleyenler tespit edilebilir” ifadesine yer verdi.

Yaşları 20 ile 25 arasında değişen 15 erkeğin katıldığı araştırmalarda erkeklere bazıları pornografik olan 60 görsel gösterildi. Algoritma erkeklerin beyin dalgasını analiz ederek hangi görselleri baktıklarını tahmin etti. Yazılım yüzde 80’e varan başarı oranına ulaştı.