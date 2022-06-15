Instagram ebeveyn kontrolü özelliğini devreye alıyor

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, yeni ebeveyn kontrolü özelliklerini piyasaya sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Instagram, ebeveynlerin, çocuklarının sosyal medya uygulamasında ne kadar zaman harcadıklarını kontrol etmelerine ve kiminle sohbet ettiklerini korumalarına olanak tanıyan yeni aile kontrollerini kullanıma sunacak.

Daily Mail’in haberine göre, sosyal medya devinin yeni denetim özellikleri paketi, çarşamba yani bugünden itibaren yayında ve ebeveynleri çocuklarının sosyal medya etkinliklerine daha fazla dahil etmeyi hedefliyor.



Buna göre veliler, çocuklarını kimlerin takip ettiğini görebilecek, yeni bağlantılar hakkında haftalık raporlar alabilecek ve Instagram’da ne kadar zaman harcadıklarına ilişkin zaman sınırları belirleyebilecekler.

Ayrıca, gençler, bir hesabı veya bir içeriği şikayet ettiğinde bir bildirim alacaklar ve çocukları, sağlıklı sohbetler başlatmak amacıyla ebeveynlerine hesabın neden rapor edildiğine dair not bırakma seçeneğine sahip olacak.



AİLE DOSTU UYGULAMALAR

Instagram ve Facebook’un sahibi olan Meta, yapılan ihbarların ardından zorbalıkla mücadele, ruh sağlığı ve yeme bozukluğu sorunlarına da bağlantılar sağlamayı planlıyor.

Instagram ayrıca, gençlerin keşfet sayfasında tekrar tekrar aynı içeriğe bakmaları durumunda telefonu bırakmalarını sağlamak için “Take A Break” (Ara ver) dürtme özelliğini artıracak.

Yeni aile dostu özellikler, Meta’nın özellikle 13 yaşından küçükleri hedefleyen tehlikeli kişiler için bir geliştirmeyi durdurduğunu açıklamasından birkaç ay sonra geldi.

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