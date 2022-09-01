Çocukların ruh sağlığını test etmede robotlar, yetişkinlerden daha iyi çıktı

Araştırmacılar, çocuk boyutunda bir insansı robotun, ergenlik çağındaki çocukların zihinsel sağlık değerlendirmelerini etkili bir şekilde gerçekleştirebileceğini ve hatta bazı durumlarda çocukların, makineyle görüştüklerinde daha fazla kendilerini ifade ettiklerini ortaya çıkardılar.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Napoli’deki IEEE Uluslararası Robot ve İnsan Etkileşimli İletişim Konferansı’nda sunulan araştırma, robotların ruh sağlığı taramasında kullanımını değerlendirmek için 8 ila 13 yaşları arasındaki 28 çocuk incelendi.

Robotlar çocuklara, bir dizi standart soru sorarken, araştırmacılar ve ebeveynler de tek yönlü bir aynanın arkasından süreci izledi. Bilim insanları, robotun yetişkinlerin aksine çocuklar için bir arkadaş veya sırdaş gibi göründüğünü buldular. Hatta çocuklar, çevrimiçi ve yüz yüze yapılan değerlendirmelerde daha önce dile getirmedikleri bilgileri de açıkladılar.

DAHA AZ KORKUTUCULAR

Cambridge Üniversitesi’nden Profesör Hatice Güneş, “İnsanların robotlara göre pek çok avantajı var ama aynı zamanda sınırlamaları da var. Robotlar yorulmaz. Kahveye ihtiyaçları yok. Ayrıca bir çocuk için daha az korkutucu olabilirler” dedi.

Robotların insanların yerini alacağı düşünülmese de basit anketler kullanılarak yapılan erken ruh sağlığı değerlendirmelerinde rol oynayabilecekleri bekleniyor.

Güneş, sorunların çok erken belirtilerini tespit etmenin en iyi yolunun bir robot olabileceğini ekledi: “Çoğu zaman ebeveynler ve öğretmenler, davranış aleni olduğunda bir zihinsel sağlık sorunu olduğunu fark eder. Oysa o zamana kadar çok geç olabilir.”

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