Doktorlar 3D baskı sayesinde bir bebeğin hayatını kurtardı

3D baskı teknolojisi kullanıldığı alanlarda çığır açmaya devam ediyor. Bu defa da yeni doğan bir kız bebeğin hayatı bu baskı şekli sayesinde kurtuldu.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Tıbbi görüntüleme segmentasyonu uzmanı ve e-Nable Polonya Vakfı’nda gönüllü olan Pawel Ozga, bir bebeğin ameliyat öncesi kafatası modelini 3D olarak bastı.

Sadece dört günü kaldığı iddia edilen ve kafatasının sadece beşte biri ile doğan bebek bir oksipital kemikten yoksundu. Bu da bebeğin beyin dokusunun bir kısmının açığa çıktığı ve acil ameliyat gerektirdiği anlamına geliyordu. Bebek, Krakow’daki Üniversite Çocuk Hastanesindeki Yenidoğan Patoloji ve Yoğun Bakım Ünitesine getirildi.

Sygnis isimli Varşovalı firma da kafatasının sanal bir görüntüsüne dayanarak, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve bilgisayarlı tomografi (BT) kullanarak 3D baskı ile kafatasını hazırladı. Sadece 96 saatte de bir kafatası oluşturmayı başardı.

Yapılan modeller hastaneye sevk edildikten sonra başarılı bir operasyon gerçekleşerek bebeğin hayatı kurtarıldı.

Sygnis isimli firma bu başarılı operasyondan sonra, yedi yaşındaki bir çocuğun da omurgasının modelini tasarlamak için Katowice Hastanesi ile birlikte çalıştı.

Araştırmacılar ve doktorlar, ileride 3D baskının tıp alanında daha sık kullanılmasını umut ediyor.

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