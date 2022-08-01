Dünya gezegeni en kısa gününü kaydetti

Dünya, 24 saatlik dönüşünün 1,59 milisaniye kadar kısaldığı, şimdiye kadarki en kısa gününü yaşadı.

Sozcu.com.tr

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29 Haziran’da her zamanki 24 saatlik dönüşü kısaltan 1,59 milisaniye, saatleri aynı hizada tutmak için yapılması gerekenlerin olasılığını artırıyor. Bu da, küresel saatlerin ilk kez hızlandırılması anlamına geliyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, 1970’lerden beri atom saatini doğru tutmak için 27 artık saniyeye ihtiyaç duyulduğundan dolayı Dünya’nın dönüşünün yavaşladığı biliniyor.

Sonuncusu, Dünya’nın yetişmesine izin vermek için saatlerin bir saniyeliğine durakladığı 2016 yılbaşı gecesiydi.

SEBEBİ KÜRESEL ISINMA OLABİLİR

Ancak 2020’den beri bu fenomen tersine döndü. Önceki en hızlı gün, o yıl 19 Temmuz’da kesilen 1.47 milisaniye idi. İnsanlar değişikliği algılayamaz, ancak bu durum, uyduları ve navigasyon sistemlerini etkileyebilir.

Uzmanlar, “Chandler Wobble”ın (Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünde meydana gelen bir değişiklik) suçlu olabileceğini söylüyor.

Rusya’daki, Sternberg Astronomi Enstitüsü’nden Dr. Leonid Zotov, “Normal yalpalama genliği Dünya yüzeyinde yaklaşık dört metredir, ancak 2017’den 2020’ye kadar ortadan kayboldu” dedi.

Kışın kuzey yarımkürede dağlarda kar birikmesi ve yazın erimesi dahil, Dünya’nın günlerinin uzunluğunu etkileyebilecek başka faktörler de var.

Küresel ısınmanın da buz ve karı daha hızlı eriterek uzunluğa etki ettiği düşünülüyor.

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