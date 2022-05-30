Dünyanın en lüks uçağı tanıtıldı: Balkondan, spor salonuna lüks jette yok yok…

Lufthansa, Airbus Corporate Jet ACJ330'ü ultra lüks VIP bir uçağa dönüştürdüğü projesinin ilk görsellerini yayınladı. Lufthansa'nın geliştirdiği ilklere sahip uçakta yok yok...

Sozcu.com.tr

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Almanya'nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa, ultra lüks VIP jetler için harekete geçti. ‘Explorer’ ismi verilen uçak ilk kez Monako’da tanıtıldı. Fikrin, süper lüks yatlardan esinlenilerek uçaklara uyarlandığı aktarıldı.

Lufthansa’nın VIP uçağı için özel görev uçak hizmetleri satış başkanı Wieland Timm, düzenlediği basın toplantısı ile uçağı tanıttı. Uçağın, ultra lüks yatlardan ilham aldığını vurgulayan Timm, “Ancak bir yattan farklı olarak, EXPLORER uçağımız, yolcuların saatler içinde dünyanın diğer ucuna seyahat etmelerine olanak sağlıyor.” dedi.

Lufthansa Technik, tasarımı hayata geçirmek için Airbus Corporate Jet ACJ330’u seçti, ancak VIP konseptinin A350 veya Boeing 787 gibi herhangi bir geniş gövdeli uçaklarda da uygulanmaya başlanabileceği vurgulandı.

Uçakta, VIP konuklar için, oturma ve çalışma odalarının yanı sıra, geniş yatak odakları, büyük bir yemek odası ve konferans alanı olarak kullanabilecek geniş bir masa yer alıyor.

Geniş masanın bulunduğu odada aynı zamanda dev bir TV ünitesi, kanepeler, koltuklar da yer alıyor. VIP jette özel tasarım banyolar, duşlar da yer alıyor. Bazıları ise yatak odalarının içerisinde bulunuyor.

Lufthansa Technik’in yayınladığı çizimlerde, uçağın arka tarafında çalışmak için mükemmel, geniş bir pencereye sahip sessiz oturma alanları ve mutfak bulunuyor. Konsept genel olarak 12 VIP yolcu için tasarlansa da bu sayının 47’ye kadar çıkabileceği bildirildi.

Şirket ayrıca Diehl Aerospace ile ortaklaşa geliştirilen benzersiz bir projeksiyon sistemi kurmayı planlıyor. Böylelikle tavana farklı görüntüler yansıtılarak benzersiz bir ambiyans yaratılması hedefleniyor.

Diğer özel uçaklarda görülen ortak yaşam alanlarına ek olarak, Lufthansa’nın A330’unda ana salonunda yemek masasının alçaltılmasıyla oluşturulan bir dans pisti de yer alıyor.

Uçağın en çok dikkat çeken ayrıntısı ise türünün tek örneği olan açık hava güvertesi. Geri katlanabilir veranda, yaklaşık dört metre yüksekte yer alıyor.

Uçakta ayrıca, özellikle uzun mesafeli uçuşlar için tasarlanmış spor salonu ve sağlıklı yaşam odaları bulunuyor. Masaj için de bir oda ayrılan uçakta buhar odası ve sauna gibi opsiyonların eklenmesi de tartışılıyor.

Tüm bunlara yeni bir A330-200 kargo uçağının liste fiyatına eklendiğinde, Explorer’ın toplam maliyetinin 340 milyon doları geçmesi bekleniyor.

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