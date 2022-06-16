Dünyanın ilk cyborg’u 64 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın ilk "cyborg"u (yarım robot) olan öncü bilim insanı Dr. Peter Scott-Morgan 64 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doktorlar, Dr. Peter Scott-Morgan’a 2017 yılında motor nöron hastalığı teşhisi koydu. İngiliz robotik uzmanı Scott-Morgan da ömrünü uzatmak için teknolojiyi kullanmaya karar verdi.



Scott-Morgan, bilimin başarabileceklerinin sınırlarını zorlamak istediğini söyledi, bu yüzden yaşamını uzatmak için tamamen robotik olmaya karar verdi.

Daily Star’ın haberine göre ise, ailesi, bu sabah Twitter hesabından ölüm haberini doğruladı. Scott-Morgan’ın ailesi ve yakın çevresi yanındayken huzur içerisinde öldüğü belirtildi.

Scott-Morgan, hastalığa karşı verdiği mücadele hakkında, “Öncü araştırmalar sayesinde, eski benliğimin alternatif bir versiyonuna geçiş yapıyorum. Bu bir rönesans. Yeniden doğuş” diyerek meydan okumuştu.

BİLİMSEL BİR DEVRİM NİTELİĞİNDE

Kesinlikle “engelli” olmadığını söyleyen robotik uzmanı, “Örneğin uykudayken yiyip içebiliyorum. Geceleri idrarımı yapmak için asla kalkmam gerekmiyor. Aslında yıllardır tuvalete gitmedim.”

“Ama 7/24 su içiyorum. Islak bir flanel ağzıma ve burnuma bastırıldığında mükemmel bir şekilde nefes alabiliyorum. Soğuk algınlığına yakalanmam ve hastalık asla göğsüme yayılmaz. Ve potansiyel olarak herhangi bir dilde ağzım kapalıyken net bir şekilde konuşabilirim” sözleriyle yenilenmiş halini anlatıyordu.

Scott-Morgan, zayıflayan vücudunda yaptığı iyileştirmelerin yanı sıra, yüz kaslarının kullanımını kaybetmeden önce yüzünün son derece gerçekçi bir dijital avatarını da yarattı.

Avatar, yapay zekaya sahip vücut dilini kullanarak yanıt vermek üzere tasarlandı ve ayrıca, yalnızca gözlerini kullanarak birden fazla bilgisayarı kontrol etmesini sağlamak için göz izleme teknolojisini kullandı.

İlginizi Çekebilir İlk deneme: Görme engelli kadın 'biyonik göz implantı'yla görmeye başladı

İlginizi Çekebilir Japon bilim insanları canlı deri kullanarak robot parmak üretti