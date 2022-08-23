e Devlet üzerinden isim değiştirme nasıl yapılır? İsim soyisim değişikliği son tarih ne zaman?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek isim soyisim değişitme işlemini E-Devlet Kapısına taşıdı. İsim değişikliği başvuruları 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla yapılabilecek.

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e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. Soyadı değişikliğinden sonra ad ve soyadı değişikliği düzeltilmesine ilişkin başvurular da e-Devlet’ten yapılabilecek. Genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

İSİM SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI

E DEVLET İSİM DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Değişiklik için başvurular e-Devlet sistemine girerek “İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması” seçeneğinden kolaylıkla yapılabiliyor.

BİNLERCE KİŞİ İSİM DEĞİŞTİRDİ

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi. (AA)