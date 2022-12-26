El nakli olan ilk hasta eşini kalp masajı yaparak hayatta tuttu

İngiltere'de yaşayan ve el nakli yapılan ilk hasta, eşi kalp krizi geçirdikten sonra kalp masajı yaparak karısının hayatını nasıl kurtardığını anlattı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin Leeds şehrinde on yıl önce ilk el nakli ameliyatını geçiren 61 yaşındaki Mark Cahill, nakledilen elini kullanarak karısının hayatını kurtaran bir kalp masajı yaptı.



Kalp krizi geçen karısı Sylvia’ya suni teneffüs yapan Cahill, kalbi duran eşini, sağlık görevlileri gelmeden önce 10 dakika boyunca hayatta tuttu.

EŞİNİN DURUMU İYİ

“Tıpkı kendi elim gibi. Başkasının eli olduğunu biliyorum ama benim bir parçam gibi düşünüyorum” diyen Cahill ameliyatını hayatını değiştirdiğini söylüyor.

2013 yılında sepsis nedeniyle hem ellerini hem de bacaklarını kaybeden bir hastadan nakledilen elle yaşamını sürdüren Cahill, “Hayatımı inanılmaz bir şekilde değiştirdi. Çok minnettarım. Oğlumun saçına dokunabilmek, tenine dokunabilmek, sıcaklığını hissedebilmek, bunun gibi şeyler. İnsanın aklını başından alıyor. Bilmeyenler bunu çok hafife alabiliyor.” diyerek organ bağışının önemini vurguladı.

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