Elmas içeren gizemli meteorun sırrı çözüldü

Elmas içeren meteorların gizemi sonunda çözüldü. Bilim insanları, kökenlerini araştırmak için dünyanın dört bir yanından toplanan 18 ureilite meteor örneğini incelediler.

Sozcu.com.tr

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Bilim dünyası uzun zamandır gizemini koruyan taşları mercek altına aldı. Dünya’ya düşenlerin yüzde birinden daha azını oluşturan nadir bir göktaşı grubu olan ureilitlerin bazıları lonsdaleit formunda olan dünya öncesi kökenli elmaslar içerirler. Normal elmaslar sert, dört yüzlü bir düzende karbon atomları içerirken, lonsdaleit’teki atomlar altıgen bir kafes içindedir.

Avustralya’daki RMIT ve Monash Üniversitesi’nden bilim insanları da bu taşları inceleyerek, elmasların Güneş Sistemimizdeki eski bir cüce gezegende oluştuğunu keşfettiler. Gezegen muhtemelen yaklaşık 4,5 milyar yıl önce dev bir asteroide çarptı ve bu da büyük sıcaklıklara ve orta düzeyde basınçlara neden oldu.

Araştırmacılar, elmas yapılarının nasıl oluştuğunu ortaya çıkaran göktaşlarının dilimlerini görselleştirmek için gelişmiş elektron mikroskobu tekniklerini kullandılar.

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