Elon Musk, çalışanlarının ofise gelip gelmediğini takip ediyor

Elon Musk ve Tesla'daki diğer üst düzey yöneticiler, çalışanların ofise gelip gelmediklerini izleyen haftalık raporlar alıyorlar.

Sozcu.com.tr

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Pandemiyle beraber uzaktan çalışma sistemi çalışanlar için vazgeçilmez hale gelse de tüm yöneticiler aynı fikirde değil. Daha önce Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk da ofise gelmeyen çalışanları kovabileceğini açıklayarak ofise dönüş konusundaki katı tutumunu sergilemişti. Şimdi de CNBC’nin haberine göre; Musk, çalışanların ofise katılımlarını takip ediyor.

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda uzaktan çalışmaktan hoşlanmadığını ifade etmişti ve haziran ayında, ofiste çalışmak istemeyen herhangi bir Tesla çalışanının yeni bir iş araması gerektiğini söylemişti.

Musk’ın katı yaklaşımına karşı da Tesla çalışanlarının bazıları tesislerin tüm çalışanlar için uygun koşullar sağlamadığını belirterek ofise dönüş kararına itiraz etmişti.

Haziran ayında personel, San Francisco ofisindeki çalışanların sandalye, masa alanı, park yeri, konferans salonu ve hatta dizüstü bilgisayar şarj kablosu sıkıntısı ile mücadele ettiğini söyledi.

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