Elon Musk hakkında inceleme başlatıldı

Twitter mahkemeye sunduğu belgelerde, Elon Musk hakkında 44 milyar dolar değerindeki satın alma anlaşmasındaki tutumu nedeniyle federal yetkililerin inceleme yürütüldüğünü belirtti.

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Dünyanın en zengin insanı olan Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma süreci gündemdeki yerini koruyor. Bir süredir tartışılan konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Reuters’ın haberine göre, Twitter, mahkemeye sunduğu belgelerde, Elon Musk hakkında 44 milyar dolar değerindeki satın alma anlaşmasındaki tutumu nedeniyle federal yetkililerin inceleme yürütüldüğünü belirtti.

Belgelerde, Musk hakkında inceleme yürütüldüğü ifade edilse de, incelemelerin odağında tam olarak neyin olduğu ya da incelemelerin hangi makamlar tarafından yürütüldüğü yer almadı.

‘İSTENİLEN BELGELERİ TESLİM ETMEDİ’

Elon Musk’a anlaşmayı tamamlaması için Temmuz’da dava açan Twitter TWTR.N Tesla şirketinin TSLA.O avukatlarının istenilen belgeleri teslim etmediğini ve gerekçe olarak “soruşturma mahremiyetini” öne sürdüğünü söyledi.

Twitter, Eylül sonunda Musk’ın avukatlarının belgeleri “özel kayıt” olarak nitelendirerek alıkonmalarını talep ettiğini ifade etti. Belgelerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’na (SEC) gönderilen bir e-mail ve Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) gönderilen bir sunum yer alıyor.

Twitter’ın mahkemeye sunduğu belgelerde “Bu perdeleme oyunu artık sona ermeli” ifadesi yer aldı.

Musk’ın avukatı Alex Spiro, Reuters’a Twitter’ın mahkemeye sunduğu belgeleri “hedef şaşırtma” olarak niteleyerek ve “Federal inceleme altında olanlar Twitter yetkilileri” dedi.

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