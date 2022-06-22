Elon Musk, Pentagon ile çalışmaya hazırlanıyor

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Pentagon için askerî uzay gemileri inşa etmeye başlayabilir. Pentagon, Elon Musk'ın şirketinin gezegenin herhangi bir yerinde hızlı askerî destek sağlamak için Starship fırlatılmasını sağlayacak bir SpaceX ortaklığı üzerinde duruyor.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk’ın şirketi SpaceX, NASA ile yaptığı anlaşmalardan sonra şimdi de Pentagon ortaklığı ile dikkat çekiyor. Daha önce de Pentagon ile anlaşmalar yapan şirket, bu defa Pentagon’un, askeri malzemelerini yörüngeye göndermek için yeniden kullanılabilir roketlerinin kullanılmasına odaklanacak.

Böylece bir kargo uçağına ihtiyaç duymadan 60 dakika içinde dünyanın herhangi bir yerine malzeme bırakılabilecek. Pentagon’un bir parçası olan ABD Ulaştırma Komutanlığı, bu anlaşma ile acil durumlarda kritik lojistiği hızla gönderebileceğini ve insani yardım ulaştırabileceğini söyledi.

DailyStar’ın haberine göre; uzay lansmanları öncelikle askeri kargo taşımacılığına odaklanacak, ancak Pentagon ayrıca stratosfere personel göndermeyi planladığını da belirtti. Bir rapor, ABD ordusu için uzay taşımacılığının üç potansiyel kullanımını şu şekilde tanımlıyor:

Pasifik’te Çin ile bir çatışma durumunda lojistik teslimat için alternatif bir yöntem.

ABD Hava Kuvvetleri için dünyanın herhangi bir yerine bırakılabilen konuşlandırılabilir hava üssü sığınakları.

Bir elçiliğe saldırı olması durumunda SpaceX roketlerinin hızlı tepki kuvveti için kullanılması

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