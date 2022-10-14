Elon Musk, Starlink uydu internet hizmetini Ukraynalılara ücretsiz sağlamayacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte Ukrayna için teknolojik yardımlarıyla takdir toplayan Elon Musk, son zamanlardaki hamleleriyle Ukraynalıları kızdırmaya devam ediyor. Son olarak Musk, artık işgal altındaki ülkeye Starlink uydu internet hizmetini daha fazla ücretsiz sunamayacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta zaman zaman kritik bir role sahip olan Elon Musk’tan yeni bir hamle daha geldi. Musk’ın bir büyükelçinin kendisine ‘s… ..t’ demesinin ardından internet hizmetini artık Ukraynalılara ücretsiz sağlanamayacağını söylemesi ve SpaceX şirketinin Pentagon’dan bunun için ödeme yapmasını istemesi dikkat çekti.

Milyarder teknoloji insanı, geçtiğimiz günlerde Kiev’i, Moskova’nın işgalinden bu yana kazandığı toprakları terk etmeye çağırarak savaşı sona erdirme önerisinde bulundu. Ve Musk’ın bu önerisi başta Ukraynalılar olmak üzere pek çok kesimden tepki topladı.

Hatta Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk, Musk’a “s…. ….t” diyerek öfkeyle karşılık verdi.

Starlink uydu hizmetini geri çekmeye hazırlanan Musk, şimdi de sadece Ukrayna büyükelçisinin tavsiyesini takip ettiğini söyledi.

SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Musk’ın bu kararı, sekiz aydır devam eden savaş üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Starlink, Ukrayna ordusu için hayati bir iletişim kaynağı oldu. Musk, işgal nedeniyle internet hizmetleri kesintiye uğrayan Ukrayna’ya şubat ayı sonlarında Starlink desteğinde bulunmuştu. SpaceX o zamandan beri binlerce terminal verdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov da Starlink hizmetlerinin 100’den fazla Rus seyir füzesi saldırısından sonra kritik bölgelerde enerji ve iletişim altyapısının yenilenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

MALİYETİ PENTAGON’UN KARŞILAMASINI İSTEDİ

Ancak CNN, SpaceX’in Pentagon’dan Ukrayna’nın Starlink kullanımı için ödeme talep ettiğini bildirdi. Habere göre; SpaceX’in hükümet satış direktörü Pentagon’a, “Ukrayna’ya daha fazla terminal bağışlama veya mevcut terminalleri belirsiz bir süre için finanse etme konumunda değiliz” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna’ya gönderilmesi için 1.330’dan fazla terminal için ödeme yapmıştı ve SpaceX de 3.670 terminal bağışlamıştı. Terminaller üç aylık sınırsız veriye sahipti.

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