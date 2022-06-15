Elon Musk, Starship’in ilk uçuşu için tarih verdi

Elon Musk, yeni nesil Starship roketinin temmuz ayında ilk yörünge test uçuşuna hazır olacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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SpaceX CEO’su Musk, Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) uzun zamandır beklenen çevresel değerlendirmeyi yayınlamasından kısa süre sonra haberi tweetledi ve SpaceX’in Teksas, Boca Chica’daki Starbase tesisinden Starship uçuşlarının, bir dizi görevi tamamlaması koşuluyla başlayabileceğini söyledi.

SpaceX’in temmuz ayında Starship’i fırlatması için, önümüzdeki haftalarda FAA’dan bir fırlatma izni de alması gerekiyor. Musk, 14 Haziran Salı günü bir tweet’te “Starship gelecek ay uçmaya hazır olacak” dedi.

Kısa bir süre sonra, ikinci bir Starship roketinin Ağustos 2022’de uçmaya hazır olacağını ve daha sonra bunun ayda bir gerçekleşeceğini söyledi.

Starship’in testlerinin başarılı bir şekilde sonuçlanması, NASA’nın 2025’ten önce gerçekleşecek Ay görevlerinin yolunu da açacak. Araç, NASA’nın önerdiği Ay üssünün inşasına yardımcı olmak için Ay’a malzeme taşımak için de kullanılabilecek.

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