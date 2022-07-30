Elon Musk, Teksas’ta kendi özel havaalanını planlıyor

Austin hakkında haberler paylaşan web sitesinin haberine göre; Elon Musk Teksas'ta kendi özel havaalanını inşa etmeyi planlıyor.

Sozcu.com.tr

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Önce Twitter, sonra özel hayatı derken Elon Musk gündemden düşmemeye devam ediyor. Tesla ve SpaceX CEO’sunun şimdi de kendisi için özel bir havaalanı yaptırmak istediği belirtiliyor.

Austin’in yerel yayını Austonia’nın, Austin’in doğusunda Bastrop yakınlarında Musk’ın bir havaalanı için onay aldığını yazdı.

Musk, SpaceX ve Boring Company de dahil olmak üzere birçok şirketini Teksas’ta kurdu ve aralık ayında Tesla’nın genel merkezini de Silikon Vadisi’nden Teksas’a taşıdı. Şimdi de şirketleri için Teksas’ta arazi satın alıyor.

Ayrıca Musk, artık bu bölgede çok daha fazla zaman harcamaya başladı. Şimdi de ünlü milyarderin kendine özel bir havaalanı inşa ettiği söyleniyor.

Musk ayrıca yine aynı bölgede Tesla için bir otomotiv üretim tesisi olan Giga Texas’ı açtıktan sonra yaptığı konuşmada tesisin Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı’na arabayla 10 dakikalık mesafede olmasıyla övünmüştü.

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