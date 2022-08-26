Elon Musk, Tesla otomobillerin Starlink uydularına bağlanacağını söyledi

Elon Musk, Starlink uydularıyla ilgili yaptığı duyuruda Tesla araç sahiplerini de ilgilendiren açıklamalar yaptı. Musk, ürettiği otomobillerin ve uyduların ileride birbirine bağlanacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, yakında çıkacak olan ikinci nesil Starlink internet uydularının ABD’deki T-Mobile telefonlarıyla ve potansiyel olarak diğer operatörlerle bağlantı için hücresel antenler içerdiğini duyurdu.

Duyurudan sonra Musk, bağlantıların şu anda AT&T’nin LTE ağına bağlı olan Tesla’nın elektrikli arabalarıyla çalışıp çalışmayacağını soran tweet’lere yanıt verdi ve otomobillerle uyduların birbirine bağlanacağını açıkladı.

Musk, sistemin nasıl işleyeceği veya karasal cep telefonu kuleleri tarafından erişilemeyecek bir yerdeyken bağlantılardan ne kadar veri erişimi bekleyebilecekleri hakkında ayrıntı vermedi.

Yıllar geçtikçe Tesla, elektrikli araçlarıyla standart olarak gelen bağlantı paketlerini küçülttü. Haziran 2018’in sonundan önce satın alınan otomobiller, ücretsiz olarak Premium Bağlantı özelliğine sahipken, 20 Temmuz 2022’den önce satın alınan otomobillerin tümü, araç içi haritalar ve navigasyon içeren standart bağlantı paketi içeriyor.

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