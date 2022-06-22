Elon Musk Twitter vizyonunu açıkladı: Rahatsız edici yorumlara engel

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın alma çalışmaları devam ederken platformla ilgili planlarını açıkladı. Musk, kullanıcıların platformda gördüklerini sınırlayan ve rahatsız edici buldukları içeriği engellemelerine olanak tanıyan bir Twitter özelliği önerdi.

Sozcu.com.tr

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Twitter’ı 44 milyar dolara satın almaya hazırlanan Elon Musk, Katar Ekonomik Forumu’nda satın alma ve platformla ilgili planlarına dair soruları yanıtladı. Musk, Twitter’ı kullanımı çekici bir sistem yapma yolunda adımlar atmak istediğini belirtti.

Son olarak Twitter yönetim kurulu, şirketin 44 milyar dolarlık satışını onayladığı haberleri gelirken Musk da katıldığı Katar Ekonomik Forumu’nda da gelecek planlarından bahsetti. Musk, Twitter’da insanların yasa sınırları içinde istediklerini söylemelerine izin verilmesi gerektiğini, ancak yorumlarını diğer kullanıcıların tercihlerine göre sınırlanması gerektiğini söyledi.

Tesla CEO’su Twitter’ın olabildiğince kapsayıcı olması gerektiğine inandığını, ancak ifade özgürlüğü ile erişim özgürlüğü arasında büyük bir fark olduğunu da belirtti:

DÜNYANIN YARISINI TWITTER KULLANICISI YAPMAK İSTİYOR

“Bunda, açıkçası, diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri’nde, Times Meydanı’nın ortasına gidip hemen hemen istediğiniz her şeyi bağırabilirsiniz. Çevrenizdeki insanları rahatsız edeceksiniz, ancak halka açık bir yerde istediğinizi bağırmanıza izin veriliyor, az ya da çok. Yine de ne söylerseniz söyleyin, ne kadar tartışmalı olursa olsun, tüm ülkeye yayınlanmasına gerek yok.”

Musk daha önce sosyal medyadaki rahatsız edici ve sıkıcı içerikleri filtreleme arzusundan da bahsetmişti. Twitter çalışanlarıyla yaptığı ilk kapsamlı görüşmede, insanlara saldırgan bulacakları içerik göstermemeyi planladığını söyledi.

Twitter, Musk’ın önerdiği gibi kapsamlı bir özelliği kamuya açıklamadı. Bununla birlikte, platform, kullanıcıların belirli kelimeleri sessiz hale getirmelerine izin veriyor, böylece bu terimleri içeren yayınlar gösterilmiyor.

Musk, yaptığı açıklamada; içeriğinin bilgilendirici, eğlenceli ve yararlı buldukları için amacının çoğu insanı Twitter’da olmak istemeye ikna etmek olduğunu söyledi. Musk’a göre ideal bir kullanıcı tabanı, Kuzey Amerika’nın yüzde 80’ini ve dünyanın yarısını platformun kullanıcısı haline getirmek.

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