Elon Musk, Twitter’a 33 milyon dolara mal oldu

Twitter, bu yılın ikinci çeyreğinde Elon Musk'ın teklif ettiği devralmayla ilgili 33 milyon dolar harcadığını açıkladı. Bu maliyetin Elon Musk ile mahkemede karşılaşmayı bekleyen Twitter için daha da artması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Twitter’ın Elon Musk ile olan mücadelesi daha şimdiden pahalıya mal oldu. Twitter, cuma günü ikinci çeyrek kazanç raporunda Elon Musk tarafında bekleyen satın alma nedeniyle şirketin, 33 milyon dolar harcadığını açıkladı. Ayrıca, gelirlerindeki yüzde 1’lik düşüş için de Musk’ın satın alma sürecini belirsizliğe sürüklemesini neden gösterdi.

Platform, şimdi Musk ile yasal bir savaşa girdi ve bu durumun da maliyetleri daha da artırması bekleniyor.

44 MİLYAR DOLARLIK TEKLİFİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Nisan ayında Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sık vakit geçirdiği Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolar teklif etmişti. Teklifi önce reddeden ardından da anlaşma masasına oturmaya karar veren Twitter, ilerleyen günlerde bu defa da Musk’ın çıkardığı pürüzlerle uğraştı.

Musk, platformdaki bot hesap sayısı ile ilgili şirketin şeffaf olmadığını ileri sürerek daha fazla bilgi talep etti. Twitter, Musk’ın taleplerini karşılamaya çalışırken Musk’tan sosyal medya devini şoke eden karar geldi. Tesla CEO’su, 8 Temmuz’da platformu satın almak için önerdiği 44 milyar dolarlık teklifi geri çekti.

Elon Musk’ın bu hamlesinden sonra hisselerinde ciddi düşüşler yaşayan Twitter’dan karşı hamle de gecikmedi ve yasal süreci başlattı.

Twitter avukatları, Musk’ın sahte hesaplar konusundaki endişesinin bahane olarak gösterildiğini, Tesla hisselerinin azalması nedeniyle anlaşmadan çıkmak istediğini söylüyor.

Şu an için olaylar, işin risk altında olduğunu ileri sürerek yasal süreci hızlandıran Twitter’ın lehine gelişse de Musk davayı üç yıla kadar sürebilir.

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