Elon Musk, Twitter’a karşı dava açtı

Twitter ve Elon Musk arasındaki sular durulmuyor. Twitter'ın başlattığı yasal süreçten sonra şimdi de Elon Musk sosyal medya platformuna dava açtı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter’ı satın almak istemiş ve bunun için de 44 milyar dolarlık rekor bir teklifte bulunmuştu. Satın alma sürecini başlatan taraflar bir süre sonra Musk’ın anlaşma hükümlerinin yerine getirilmediğini öne sürmesiyle anlaşmazlık yaşamaya başladılar.

Musk, bot hesapların platformdaki sayısı konusunda bilgi alamadığını belirtirken geçtiğimiz günlerde de satın alma işlemini iptal ettiğini duyurdu.

Milyarder iş insanının bu hamlelerine karşılık Twitter da Musk’a bir dava açtı. Şikayet dilekçesinde Musk’ın anlaşmayı feshetmeye yönelik iddialarının bahane olduğu ve hiçbir dayanağının olmadığı kaydedildi.

Delaware Chancery Mahkemesi Hakimi Kathaleen St. Jude McCormick’in Twitter-Musk davasında duruşmaların başlama tarihini 17 Ekim olarak belirledikten saatler sonra Musk, Twitter’a karşı bir dava açıyor.

Musk’ın avukatları, daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimde, Twitter’ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.

İlginizi Çekebilir Elon Musk, Twitter'a 33 milyon dolara mal oldu

İlginizi Çekebilir Twitter, Elon Musk'ı sabotajla suçluyor