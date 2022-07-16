Elon Musk, Twitter’ı kendisini acele ettirmekle suçluyor

Twitter, Tesla milyarderinin 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını geri çekmesinden sonra salı günü Musk'a karşı dava açtı. Dava, imzalanan anlaşmanın bağlayıcı olduğunu savunurken, Musk da Twitter'ı kendisini acele ettirmekle suçluyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Nisan ayından beri Twitter’ı satın alması beklenen Elon Musk, geçtiğimiz günlerde anlaşmadan vazgeçtiğini belirtmişti. Musk’ın bu hamlesiyle hızla değer kaybeden şirket, çözümü Tesla CEO’suna dava açmakta bulmuştu. Musk’tan da Twitter’ın açtığı davaya yanıt gecikmedi.

Twitter satın alma teklifini sonlandırdığını açıklayan mektupta Musk, şirketin sözleşmeye dayalı yükümlülüklerine uymadığını savundu. Mektupta, yaklaşık iki ay boyunca, Musk’ın platformda sahte veya spam hesapların yaygınlığı hakkında bağımsız bir değerlendirme yapmak için gerekli veri ve bilgileri aradığı belirtildi.

Musk’ın Twitter’daki spam ve bot hesapları konusundaki endişesi aylarca satın almayı tehdit etti. Twitter’ın satın almayı ilk reddedişinden sonra şirket, Musk’ın nisan ayı sonlarındaki teklifini kabul etti. Haftalar sonra Musk, Twitter’ın spam veya botların kullanıcı hesaplarının yüzde 5’inden daha azını oluşturup oluşturmadığına bakarken anlaşmanın beklemede olduğunu söyledi.

Haziran ayında Musk istediği verilerin sağlanmadığını ve bilgi haklarına aktif olarak direnilip engellendiğini belirterek suçlamalarda bulundu. 8 Temmuz’da da Musk’ın avukatları anlaşmadan geri çekildiğini açıkladı.

Davada ayrıca Musk’ın hareketlerinin şirketi riske attığı ve hisse değerlerini tehdit ettiği de belirtildi.

Twitter ve Elon Musk arasındaki davanın ilk duruşması 19 Temmuz olarak belirlendi.

İlginizi Çekebilir Elon Musk'a bir darbe daha: Üst düzey isim istifa etti

İlginizi Çekebilir Twitter dava açıyor, Elon Musk dalga geçiyor