Elon Musk ve Sergey Brin hakkında çarpıcı iddia: Diz çöküp özür dilemiş

Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin'in eşiyle aşk yaşadığı iddiası ortaya atılan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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Bu sabaha piyasalar ve teknoloji dünyası Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın yasak aşkı ile uyandı… ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Musk’ın Google’ın CEO’su ve yakın dostu Sergey Brin’in eşi Nicole Shanahan ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya attı.

İddiaya göre Musk ile Shanahan arasında başlayan aşk kısa bir süre sonra Brin’in boşanma davası açması ve Musk’a sırt çevirmesiyle devam etti. Elon Musk, keskin bir dille bu iddiayı yalanlarken yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

İddiaya göre Brin’in bu ilişkiyi öğrenmesinden sonra Elon Musk bir partide ünlü iş insanının yanına gidip dizlerinin üzerine çökerek eski arkadaşından özür diledi. Gazeteye konuşan kaynaklar bu olayın bu yılın başında meydana geldiğini fakat bu özre rağmen iki ismin konuşmadığını dile getirdi.

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