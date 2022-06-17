Elon Musk ve Twitter cephesinde yeni gelişme: Çalışanlarla bir araya geldi

Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almayı teklif ettiğinden bu yana ilk kez sosyal medya platformunun çalışanlarıyla bir araya geldi. Video konferans aracılığıyla toplantıya katılan Musk, 8000 Twitter çalışanına hitap ederek; uzaktan çalışmadan işten çıkarmaya kadar merak edilenleri yanıtladı ve platformla ilgili yeni planlarından bahsetti.

Sozcu.com.tr

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Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sıkı bir Twitter kullanıcısı olmakla yetinmedi, aynı zamanda geçtiğimiz aylarda platformu satın almaya karar verdi. 44 milyar dolarlık tekliften sonra işlemler başlasa da henüz tamamlanmadı; çünkü iş insanı, platformun sahte hesaplarıyla ilgili daha fazla bilgi istedi.

Musk’ın bu hamlesi fiyat düşürme ya da satın almadan vazgeçme gibi yorumlanıp çeşitli spekülasyonlara neden olsa da Telsa CEO’su dün gerçekleştirdiği toplantıyla bu söylentileri durdurmuş olabilir. Musk, satın alma sürecinde ilk defa Twitter çalışanlarına hitap etti.

Video aracılığıyla 8.000 kişilik iş gücüne konuşan Musk, Twitter’ın geleceği için vizyonunu ortaya koydu. Ayrıca ifade özgürlüğü, içerik denetimi, uzaktan çalışma ve TikTok kullanımı gibi konulara değindi.

HAFTALARDIR BEKLENEN TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Musk’ın haftalar önce Twitter çalışanlarıyla konuşması planlanmıştı, ancak oturum gerçekleşmemişti. Ardından geçen hafta boyunca, San Francisco merkezli şirket, Slack üzerinden çalışanlarından sorular toplamaya başladı. San Francisco saatiyle sabah 9’da başlaması planlanan toplantı, Twitter CEO’su Parag Agrawal’ın Musk’a teşekkür etmesiyle birkaç dakika geç başladı.

Twitter’ın pazarlama müdürü Leslie Berland tarafından çalışanların sorularının kendisine okunduğu bir saat süren toplantıda verdiği cevaplar, şirketi nasıl yöneteceği konusunda hala planlar yapmakta olduğunu gösteriyor.

HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Milyarder Tesla CEO’su, Twitter’ın dünya çapında en az 1 milyar kişilik bir kullanıcı tabanı oluşturmasını istediğini söyledi. Şirketin reklam gösterdiği, 229 milyon günlük aktif kullanıcısı var. Ayrıca Musk, reklamcılığın gelirleri artırmak için önemli olmaya devam edeceğini; ancak ödemeler, abonelikler ve ücretli kullanıcı doğrulamasını çeşitlendirmeyi umduğunu açıkladı. 2028 yılına kadar da gelirleri 24,6 milyar dolara, dört katına çıkarmayı hedefleyeceğini söyledi.

ÇİN’İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Musk, hedeflerini belirtirken sık sık Çin’i örnek gösterdi. 1 milyar kullanıcının platformda olmasını sağlarken insanların taciz edilmemesini sağlamanın da önemli olduğunu belirtti. Ayrıca Çin’de kullanılan WeChat’i taklit edip kullanıcıların, tek bir yerden mesaj gönderebileceği, ödeme yapabileceği, alışveriş yapabileceği veya taksi rezervasyonu yapabileceği bir dizi özellik ekleyeceğini söyledi.

Musk, Çin’in sahip olduğu ve son zamanlarda dünyada en çok kullanılan uygulamalardan biri haline gelen TikTok’a da değinmeyi ihmal etmedi.

Milyarder teknoloji yöneticisi, artık bir TikTok kullanıcısı olduğunu belirtirken Twitter’ın da buradaki gibi içeriklere sahip olması gerektiğini anlattı:

“Sıkılmadığınızdan emin oldukları harika bir iş çıkarıyorlar. Bazı videolarını saldırgan buluyorum ama sıkıcı değiller” dedi. Twitter’ın gelecekteki patronu; Twitter’ın sıkıcı içerik sunmasını istemediğini söyledi.

İŞTEN ÇIKARMALAR YAŞANABİLİR

Twitter çalışanlarının satın alma durumu gündeme geldiğinden beri en çok merak ettikleri ve endişeyle bekledikleri konulardan biri de işten çıkarmalar. Musk, işten çıkarmaların, maliyet düşürmenin veya yeniden yapılanmanın olabileceğini ima etti ve şunları ekledi: “Şu anda maliyetler, geliri aşıyor. Bu harika bir durum değil.”

UZAKTAN ÇALIŞMAYA KARŞI DAHA ILIMLI

Pek çok Twitter çalışanı Musk’ın liderlik tarzının Twitter’ın iş yeri kültürüyle çatışacağından korkuyor. Kısa süre önce Musk, Tesla çalışanlarının haftada en az 40 saat ofiste görünmesi veya başka bir iş bulmasını istemişti. Perşembe günkü toplantıda Musk, uzaktan çalışmaya karşı önyargılı olmasına rağmen, Twitter çalışanlarının uzaktan çalışabileceğini söyleyerek tutumunu biraz yumuşattı.

Yine de, Musk insanların iş arkadaşlarını tanımak için gelmelerini istedi: “Sokakta yürüyorsanız, meslektaşınızın yanından geçiyorsanız ve onları tanımıyorsanız, bu iyi değil.”

ÇALIŞANLARDAN MUSK’A DESTEK

Twitter çalışanları Musk hakkında karışık duygulara sahip. Bazıları onun Twitter alışkanlıklarından ve karanlık siyasetinden endişe duyduklarını söylese de bazıları da Musk’ı destekliyor.

Çalışanların bir kısmı perşembe günkü toplantıdan sonra Musk’ın kendilerini yüreklendirdiklerini söyledi. Musk’ın düşmanca olmadığını ve zaman zaman açıkça ifade edemese de ürün için bir vizyona sahip göründüğünü belirttiler.

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