Elon Musk’a bir darbe daha: Üst düzey isim istifa etti

Son dönemde Twitter'ı satın alma yönünde girişimleri ile gündeme gelen ünlü iş insanı Elon Musk, CEO'su olduğu elektrikli araç şirketi Tesla'da bir şok yaşadı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın CEO’luk görevini üstlendiği Tesla’da üst düzey bir deprem yaşandı…

Son 5 yıldır Tesla’da görev alan ve şirketin ürettiği araçlardaki otopilot sistemini geliştirerek yapay zeka üzerine çalışan Andrej Karpathy şirketten ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Son dönemde şirket çalışanlarını ofislere çağırarak büyük tepki toplayan ve yöneticilerine “Ofise gelmezseniz bunu istifa olarak algılarım” diyen Elon Musk’la yakından çalışan ve şirketin otonom araç sistemi Autopilot’un arkasındaki isim olan Karpathy’nin ayrılığı gündem oldu.

2017 yılında Tesla’ya gelen Karpathy’nin elektrikli araçlardaki birçok özelliği geliştiren isim olduğu belirtildi. Twitter üzerinden açıklama yapan Karpathy, “Tesla’nın hedeflere ulaşması için son 5 yıldır destek olmak büyük bir keyifti ve ayrılma kararı çok zor oldu” dedi.

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