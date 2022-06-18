Abone Ol

Elon Musk’ın 1453 paylaşımı gündem oldu

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından 1453'te gerçekleşen İstanbul'un Fethi'ne gönderme yapan bir paylaşım yaptı.

Yayınlanma: 01:02 - 18 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Elon Musk’ın 1453 paylaşımı gündem oldu

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk’ın Twitter hesabında yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Hesabından 1453 İstanbul’un Fethi’ne gönderme yapan bir görsel paylaşan Musk, “Did I lock the gate? (Kapıyı kilitledim mi?) yazdı.

Çok sayıda Türk kullanıcı Musk'ın paylaşımına yorum yaparken, paylaşımın zamanlaması da dikkat çekti.

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde tansiyon yükseliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazı çıkışı Adalar gerilimiyle ilgili ‘Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın’ dedi.

Erdoğan 9 Haziran'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege Bölgesi’ndeki en büyük birleşik müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı EFES 2022'de ise “Yunanistan’ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına” demişti.

Elon Musk ve Twitter cephesinde yeni gelişme: Çalışanlarla bir araya geldi İlginizi Çekebilir Elon Musk ve Twitter cephesinde yeni gelişme: Çalışanlarla bir araya geldi Elon Musk, Starship'in ilk uçuşu için tarih verdi İlginizi Çekebilir Elon Musk, Starship'in ilk uçuşu için tarih verdi