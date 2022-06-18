Elon Musk’ın 1453 paylaşımı gündem oldu

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından 1453'te gerçekleşen İstanbul'un Fethi'ne gönderme yapan bir paylaşım yaptı.

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk’ın Twitter hesabında yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Hesabından 1453 İstanbul’un Fethi’ne gönderme yapan bir görsel paylaşan Musk, “Did I lock the gate? (Kapıyı kilitledim mi?) yazdı.

Çok sayıda Türk kullanıcı Musk'ın paylaşımına yorum yaparken, paylaşımın zamanlaması da dikkat çekti.

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde tansiyon yükseliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazı çıkışı Adalar gerilimiyle ilgili ‘Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın’ dedi.

Erdoğan 9 Haziran'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege Bölgesi’ndeki en büyük birleşik müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı EFES 2022'de ise “Yunanistan’ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına” demişti.

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