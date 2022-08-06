Elon Musk’ın Twitter sevdası bitmedi

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su olan ve dünyanın en zengin insanlarından biri olarak tanınan Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sevdası bitmek bilmiyor.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir Twitter’ı satın almak için girişimde bulunan fakat daha sonra “Twitter’daki gerçek kullanıcı sayıları” üzerine yaşanan anlaşmazlık sebebiyle satın alma süreci sekteye uğrayan Elon Musk’tan yeni bir açıklama geldi.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, “Eğer Twitter, hesapların orijinal ve gerçek kişilere ait olduğunu kanıtlarsa satın alma süreci ilk anlaşma metnindeki gibi devam etmelidir” dedi.

Açıklamayı kişisel Twitter hesabından paylaşan Musk, “Fakat eğer gerçek kullanıcı sayıları doğru değilse o zaman bu anlaşma rafa kalkar” dedi.

Elon Musk geçen aylarda Twitter’ı satın almak için harekete geçmiş fakat 44 milyar dolarlık anlaşma platformdaki gerçek tekil kullanıcıların hesaplarıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık sonrasında rafa kalkmıştı. Musk, anlaşmada fiyat indirme yolunu tercih ederken Twitter yönetimi ise Musk’ın kasten fiyat indirmek için karalama kampanyası yaptığını duyurmuştu.