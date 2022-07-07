Elon Musk’tan Twitter’a tepki: “Çok ileri gitti”

Twitter yine Elon Musk'ın sert eleştirlerinin hedefinde. Geçtiğimiz günlerde ünlü yazar ve psikolog Jordan Peterson'ın oyuncu Elliot Page hakkında yazdığı bir tweet'i engelleyen platform, Musk'ın eleştirisiyle karşılaştı.

Sozcu.com.tr

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44 milyar dolarlık teklifiyle Twitter’ı satın almaya çalışan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, bir yandan da platformun kurallarıyla ilgili eleştirilerine devam ediyor.

Son olarak Musk, Jordan Peterson’ın Elliot Page hakkındaki tweet’inin kaldırılmasının ardından Twitter’ı çok ileri gitmekle suçladı.

Geçen hafta, Kanadalı yazar ve psikolog Peterson’a, trans aktörün göğüslerinin bir suç doktoru tarafından çıkarıldığını iddia eden tweet’i nedeniyle ceza uygulandı. Peterson’ın gönderisi, “Bu tweet Twitter kurallarını ihlal etti” mesajıyla değiştirildi.

“ÇOK İLERİ GİDİYORLAR”

5 Temmuz Salı günü de teknoloji milyarderi “Jordan Peterson’ın yakın zamanda uygulamadan yasaklandığını gördünüz mü? Garip zamanlar” yazan bir tweet’e cevap verdi.

Musk, tweet’i “Evet, muhalif görüşleri ezmekte çok ileri gidiyorlar” diye yanıtladı.

Tesla CEO’sunun yanıtı, 18 yaşındaki çocuğunun trans olduğunu açıklamasından ve adını Vivian Jenna Wilson olarak değiştirmek için mahkemeye dilekçe sunmasından haftalar sonra gelmesi ayrıca dikkat çekti.

Elon Musk, daha önce defalarca Twitter’ın çok daha demokratik bir platform olması gerektiğini savunmuş, bu tip yasakları da sert bir şekilde eleştirerek kendisinin platformu satın almasından sonra kuralların değişeceğinin sinyallerini vermişti.

Elliot Page, 2014 yılında bir LGBT gençlik konferansında eşcinsel olduğunu açıklamış, 2020’de ise trans olduğunu ve yeni isminin Elliot olduğunu duyurmuştu. Page, 2021 yılında da Time dergisinin kapağına çıkan ilk trans erkek oldu.

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