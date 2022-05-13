Elon Musk’tan yardım istemek için Twitter hesabı oluşturdu

Ukraynalı komutan, Elon Musk'tan yardım istemek için bir Twitter hesabı oluşturdu. Ukraynalı güçler, Rus birlikleri tarafından kuşatılan çelik fabrikasından kaçmaya çalışıyor.

Sozcu.com.tr

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Ukraynalı deniz komutanı Serhiy Volyna, çarşamba günü bir Facebook gönderisinde, yalnızca Musk’tan yardım istemek için bir Twitter hesabı oluşturduğunu söyledi.

Volyna, Twitter gönderisinde, “İnsanlar başka bir gezegenden insanlara imkansıza inanmayı öğretmek için geldiğinizi söylüyorlar. Hayatta kalmanın neredeyse imkansız olduğu bir yerde yaşıyorum. Azovstal’dan arabulucu bir ülkeye gitmemize yardım edin” diye yazdı.

Geçen hafta Rus birliklerinin Mariupol kentindeki Azovstal çelik tesisine saldırmaya devam ettiğini bildirilmişti. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, CNN’e verdiği demeçte, tüm siviller tesisten tahliye edilmiş olmasına rağmen, Ukrayna kuvvetlerinin hala içeride olduğunu belirtmişti.

Bu, Ukrayna’nın Musk’ı yardım için ilk çağırışı değil. Daha önce de Mykhailo Fedorov, şubat ayı sonlarında, insanların çevrimiçi kalmasına yardımcı olmak için Ukrayna’ya SpaceX’in Starlink terminallerinden istemişti.

Fedorov’un tweet’lerine yanıt veren milyarder, henüz Volyna’nın tweet’ine veya Facebook gönderisine yanıt vermedi.

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