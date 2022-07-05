Eriyen Tibet buzullarında tehlikeli 1000 yeni mikrop ortaya çıktı

Küresel sıcaklıklar yükselmeye devam ederken eriyen buzulların tehlikeli mikrop türlerini de serbest bırakmasından endişe ediliyor. Bilim insanlarının yaptığı bir çalışmaya göre; Tibet buzullarında yaşayan yaklaşık 1000 yeni mikrop bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Küresel ısınma dünyayı tehdit etmeye devam ederken bilim insanları da araştırmalarıyla iklim değişikliğinin olası tehlikelerini gözler önüne sermeye çalışıyor.

Araştırmacılar Tibet Platosu’nun 2,5 milyon kilometrekarelik bir alanını inceleyerek buzulların yüzde 80’inden fazlasının devam eden iklim değişikliğinin bir sonucu olarak erimeye başladığını buldular.

Buzulların erimeye başlamasıyla ortaya çıkacak mikrop türlerini mercek altına alan araştırmacılar, Tibet buzullarında yaşayan toplamda 968 tür keşfettiklerini söylüyorlar.

İlk olarak, araştırmacılar Tibet buzullarının çok çeşitli yaşamı destekleyebileceğini buldular. Buna bakteriler, algler, mantarlar ve arkeler dahil. Bu mikroorganizmaların tümü, Tibet Platosu’nu çevreleyen aşırı koşullara da uyum sağlayabiliyor. Ancak mikropların olası tehlikeleri için de araştırmalarına devam ediyorlar.

BULUNAN MİKROPLAR TEHLİKELİ Mİ?

Araştırmacılar şimdiye kadar keşfettikleri mikroplarda herhangi bir tehlike olmadığını belirtse de potansiyel tehlike taşıdıkları için riskli olarak değerlendiriyorlar.

Birkaç yıl içinde bu buzullar tamamen yok olabilir. Bu da tamamen kaybolan bu donmuş topraklarda yüzyıllardır ayakta kalan mikropları ortaya çıkarabilir.

Bu nedenle araştırmacılar, buzulların hangi tür mikroplara ev sahipliği yaptığını bulmanın önemli olduğunu belirtiyor.

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