Explorer’ın kapanması sosyal medyanın da gündemindeydi: Eğlenceli veda

Teknoloji devi Microsoft, 27 yıl sonra Internet Explorer'ı kapatmaya karar verdiğini duyurduktan sonra sosyal medyada da pek çok kullanıcı, internet tarayıcısına eğlenceli paylaşımlarla veda etti.

Sozcu.com.tr

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Microsoft, uygulamalarının ve hizmetlerinin Internet Explorer 11’i desteklemeyi bırakacağını duyurduktan sonra tarayıcıyı kapattı. Microsoft, bundan sonra yola 2015 yılında başlattığı Edge isimli yeni tarayıcıyla devam edecek. Pek çok kişinin kullandığı ilk tarayıcılardan biri olan Explorer’ın kapatılması, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Explorer’ın emekliliği üzerine sosyal medyada kullanıcılar tarayıcıya, memler ve şakalarla veda etti. Bazıları, diğer tarayıcıları indirmek için Explorer kullanmayı özleyeceklerini söylerken, bazıları da yavaşlığı ile ilgili şakalar yaptı.

Twitter’daki kullanıcılar Explorer için mezar taşlarını görsellere taşıdılar:

Güney Kore’de ise Explorer için gerçek bir mezar yapılması dikkat çekti. Mezar taşına “diğer tarayıcıları yüklemek için iyi bir tarayıcıydı” yazıldı.

Pek çok kullanıcı da Explorer’ın yavaşlığıyla ilgili espriler yaptı:



Explorer ile ilgili sorunlardan sık sık muzdarip olan web geliştiriciler de derin bir nefes aldıklarını yansıttıkları espriler yaptılar:

En çok yayılan görsellerden biri de Explorer’ın ölürken bile yavaş hareket etmesiyle ilgiliydi:

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